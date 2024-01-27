Энергоэффективное стекло будут производить в Дагестане

В Дагестане будут производить энергоэффективные виды стекла. Предварительный объем инвестиций составит около 1,8 млрд рублей.

Дагестанское предприятие «Салаватстекло Каспий» сообщило о том, что будет производить энергоэффективные виды стекла. Сумма инвестиций в этот проект составит 1,8 млрд рублей. Новая производственная линия будет способна выпускать стекло с солнцезащитными, низкоэмиссионными и многофункциональными покрытиями.

«В 2024—2025 годах ООО «Салаватстекло Каспий» реализует проект по организации производства энергоэффективных видов стекла. Предварительный объем инвестиций составит около 1,8 миллиарда рублей. Планируется установить технологическое оборудование для нанесения покрытий на листовое стекло. Также будут возведены новые инженерные сети, модернизированы производственные здания и сооружения»

– правительство Дагестана

Энергоэффективное стекло становится все более востребованным на рынке. Так, солнцезащитные покрытия помогают снизить проникновение ультрафиолетовых лучей в помещение. Применение энергоэффективного стекла в зданиях и сооружениях может существенно снизить потребление электроэнергии на отопление или кондиционирование воздуха, что важно как с экономической, так и с экологической точек зрения.