Вестник Кавказа

Каспийский завод стекловолокна ждет оптимизация

Каспийский завод стекловолокна ждет оптимизация
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

Каспийский завод стекловолокна расширит ассортимент изготовляемой продукции. Здесь начнется выпуск стеклотары.

Цех производства стеклянной тары Каспийского завода стекловолокна будет оптимизирован благодаря реализации специнвестконтракта. Документ подписали дагестанский лидер и глава Минпромторга РФ.  

"Реализация инвестпроекта позволит не только обеспечить растущий спрос на рынке стеклянной тары, но и нарастить экспортные поставки. В 2024 году планируется завершить пусконаладочные работы, выпустить стартовую партию продукции и дать старт ее серийному производству"

– пресс-служба главы Дагестана

Напомним, что завод – активный участник проекта по развитию стекольного промышленного кластера. Отметим, что завод стекловолокна находится на территории опережающего развития «Каспийск».

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