Каспийский завод стекловолокна ждет оптимизация

Каспийский завод стекловолокна расширит ассортимент изготовляемой продукции. Здесь начнется выпуск стеклотары.
Цех производства стеклянной тары Каспийского завода стекловолокна будет оптимизирован благодаря реализации специнвестконтракта. Документ подписали дагестанский лидер и глава Минпромторга РФ.
"Реализация инвестпроекта позволит не только обеспечить растущий спрос на рынке стеклянной тары, но и нарастить экспортные поставки. В 2024 году планируется завершить пусконаладочные работы, выпустить стартовую партию продукции и дать старт ее серийному производству"
– пресс-служба главы Дагестана
Напомним, что завод – активный участник проекта по развитию стекольного промышленного кластера. Отметим, что завод стекловолокна находится на территории опережающего развития «Каспийск».