Иран пообещал Израилю войну за «Хезболлу»

Иран готов поддержать «Хезболлу» в случае конфликта с Израилем. В Тегеране отметили, что не заинтересованы в региональном конфликте и призвали США повлиять на Тель-Авив.
Советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази сообщил о готовности Тегерана и всех членов «оси сопротивления» поддержать «Хезболлу» в случае конфликта с Израилем.
Харрази подчеркнул, что возможное наступление Тель-Авива на «Хезболлу» может привести к новому витку конфликта на Ближнем Востоке, куда будут вовлечены все страны региона.
В такой ситуации у нас не будет другого выбора, кроме как поддерживать "Хезболлах" всеми средствами"
- Камаль Харрази
Он также отметил, что иранская сторона не заинтересована в конфликте. Советник призвал Штаты повлиять на Тель-Авив для предотвращения эскалации в регионе.
Кроме того, Харрази добавил, что обострение боевых действий не в интересах Тегерана и Вашингтона.