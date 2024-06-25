Иран пообещал Израилю войну за «Хезболлу»

Иран готов поддержать «Хезболлу» в случае конфликта с Израилем. В Тегеране отметили, что не заинтересованы в региональном конфликте и призвали США повлиять на Тель-Авив.

Советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази сообщил о готовности Тегерана и всех членов «оси сопротивления» поддержать «Хезболлу» в случае конфликта с Израилем.

Харрази подчеркнул, что возможное наступление Тель-Авива на «Хезболлу» может привести к новому витку конфликта на Ближнем Востоке, куда будут вовлечены все страны региона.

В такой ситуации у нас не будет другого выбора, кроме как поддерживать "Хезболлах" всеми средствами"

- Камаль Харрази

Он также отметил, что иранская сторона не заинтересована в конфликте. Советник призвал Штаты повлиять на Тель-Авив для предотвращения эскалации в регионе.

Кроме того, Харрази добавил, что обострение боевых действий не в интересах Тегерана и Вашингтона.