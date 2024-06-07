Израиль завершает войну в секторе Газа

Израильская армия почти ликвидировала подразделение ХАМАС в Рафахе, добившись огромных успехов в ведении боевых действий – разрушено множество инфраструктурных объектов и уничтожены множество террористов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) почти уничтожила боевиков ХАМАС в Рафахе, заявил сегодня начальник Генерального штаба израильской армии Герци Халеви.

"Мы добились огромных успехов в боях в Рафахе, разрушив множество объектов инфраструктуры и уничтожив множество террористов"

- Герци Халеви

В то же время Госдепартамент США сообщил о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, заявив, что важно предотвратить эскалацию ближневосточного конфликта и найти дипломатическое решение.

"Он... подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и поиска дипломатического решения, которое позволило бы как израильским, так и ливанским семьям вернуться в свои дома"

- Госдепартамент США

Также Блинкен и Галлант обсудили усилия по достижению прекращения огня, которое обеспечило бы освобождение всех заложников в секторе Газа и облегчило бы страдания палестинского народа.

Накануне премьер-министр Израиля Биняьмин Нетаньяху заявил, что после завершения боев с ХАМАС в Газе, анклав будет демилитаризован, военный контроль будет находиться в руках ЦАХАЛ. Также будет создана гражданская администрация с участием местных жителей, а израильская армия будет переброшена на границу с Ливаном.

"Мы продолжим операции и удары и не сдадимся. Мы бьем по ним со всей силой"

– Биньямин Нетаньяху

Израильский премьер подчеркнул: если Ливан пойдет на заключение соглашения, то оно будет подписано на условиях еврейского государства.