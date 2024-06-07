Израиль завершает войну в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) почти уничтожила боевиков ХАМАС в Рафахе, заявил сегодня начальник Генерального штаба израильской армии Герци Халеви.
"Мы добились огромных успехов в боях в Рафахе, разрушив множество объектов инфраструктуры и уничтожив множество террористов"
- Герци Халеви
В то же время Госдепартамент США сообщил о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, заявив, что важно предотвратить эскалацию ближневосточного конфликта и найти дипломатическое решение.
"Он... подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и поиска дипломатического решения, которое позволило бы как израильским, так и ливанским семьям вернуться в свои дома"
- Госдепартамент США
Также Блинкен и Галлант обсудили усилия по достижению прекращения огня, которое обеспечило бы освобождение всех заложников в секторе Газа и облегчило бы страдания палестинского народа.
Накануне премьер-министр Израиля Биняьмин Нетаньяху заявил, что после завершения боев с ХАМАС в Газе, анклав будет демилитаризован, военный контроль будет находиться в руках ЦАХАЛ. Также будет создана гражданская администрация с участием местных жителей, а израильская армия будет переброшена на границу с Ливаном.
"Мы продолжим операции и удары и не сдадимся. Мы бьем по ним со всей силой"
– Биньямин Нетаньяху
Израильский премьер подчеркнул: если Ливан пойдет на заключение соглашения, то оно будет подписано на условиях еврейского государства.