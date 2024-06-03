Почему не удается достичь перемирия в Газе?

Спустя восемь месяцев после начала войны между ХАМАС и Израилем возникла реальная возможность прекратить насилие в Газе - Вашингтон в сотрудничестве с ближневосточными государствами выступил с планом, который в значительной степени соответствовал интересам обеих сторон. Однако мира как не было, так и нет.

31 мая администрация Джозефа Байдена предложила план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Он стал результатом дипломатических усилий США, Катара, Египта и других стран региона. Белый дом согласовал его с Израилем, согласившимся на обмен заключенными и временное прекращение боев.

План Байдена

План предусматривает три фазы.

В первой фазе (не менее 40 дней) будет достигнут полный режим прекращения огня, а ЦАХАЛ начнет выводить войска из Газы. ХАМАС освобождает взятых в заложники женщин, стариков и раненных в обмен на сотни палестинских заключенных и передает тела погибших пленных. Объемы гуманитарной помощи в Газу вырастут с текущих 250-350 грузовиков до 600 в день. В этот период ЦАХАЛ и ХАМАС будут вести переговоры о прекращении боев. Ради этой цели перемирие может быть продлено больше чем на шесть недель.

Во второй фазе ХАМАС освобождает всех оставшихся израильских заложников, включая военных. ЦАХАЛ полностью выводит войска из Газы. "И если ХАМАС будет выполнять свои обязательства, то временное прекращение огня станет, как указано в израильском предложении, "постоянным прекращением боевых действий"", — пояснил американский план Джо Байден.

В третьей фазе начинается масштабное восстановление Газы, тела всех взятых в заложники израильтян передаются их родным.

Возражения Израиля

Президент США, пытаясь задобрить кабинет Биньямина Нетаньяху, заявил, что ХАМАС уже не угрожает Израилю, так как хамасовские силы полностью разгромлены. "На данный момент ХАМАС больше не способен осуществить еще одну атаку 7 октября, что было одной из главных целей израильтян в этой войне — и, откровенно говоря, праведной", — заявил он.

Несмотря на большие усилия Белого дома, израильские власти не вполне поддержали мирный план. Кабмин Нетаньяху в субботнем заявлении дал понять, что приветствует обмен заложниками, но не согласен прекращать бои, пока не будут достигнуты все военные цели, включая "уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС". Примечательно, что в заявлении правительства Израиля не упоминается план Байдена, что вызывает сомнения относительно его согласования между Тель-Авивом и Вашингтоном. Более того, издание Times of Israel сообщало, что Нетаньяху "ошеломлен" планом Байдена.

Позже все точки над "и" расставил сам Биньямин Нетаньяху. Премьер назвал сделку Байдена "неточной" и отверг прекращение боев во второй фазе. "Несмотря на слова президента Байдена, количество заложников, которые будут освобождены на первом этапе, еще не согласовано. В сделке много деталей, и война не закончится, если мы не достигнем всех наших целей. Мы не откажемся от абсолютной победы", - отметил он.

Что препятствует перемирию в Газе?

Уклонение от инициативы Байдена связано не только желанием Нетаньяху уничтожить ХАМАС, но и с давлением на него внутри правящей коалиции. Радикально настроенные министр нацбезопасности Итамар Бен Гвир и глава Минфина Бецалель Смотрич пригрозили выйти из правящей коалиции, если премьер-министр даст добро на мирный проект Белого дома.

Со своей стороны, президент Израиля Ицхак Герцог пообещал Нетаньяху полную поддержку при реализации соглашения с ХАМАС. Байден тоже обещает поддержку Нетаньяху, призывая его игнорировать мнение Смотрича и Бен Гвира. "Я призвал руководство Израиля поддержать эту сделку, несмотря ни на какое давление", — заявил американский президент, описывая свой мирный план.

Главным препятствием для реализации плана Байдена остается вопрос управления в Газе. Нетаньяху готов на мир, если ХАМАС будет либо ликвидирован, либо откажется от власти. Во время телефонных переговоров 2 июня госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Йоав Галант обсуждали создание условия для фомирования альтернативной администрации в Газе вместо структур ХАМАС. В данном вопросе американскую линию Галант разделяет.

Между тем Нетаньяху считает, что альтернативное правительство возможно не через транзит власти, а только через полное уничтожение ликвидации ХАМАС, и на смену ему не должен прийти ФАТХ, управляющую Западным берегом реки Иордан. В середине мая Галант и Нетаньяху даже поспорили об этом, и министр обороны публично потребовал у препмьер-министра не оккупировать Газу. На стороне Галанта выступает и член военного кабинета, бывший глава Генштаба Бени Ганц. Он даже угрожал Нетаньяху в случае отсутствия плана по послевоенному переустройству Газы.

Сработает ли план Байдена?

С точки зрения израильских политиков, на которых ссылается европейское издание Politico, шансы исполнения плана Байдена невелики. Администрация Белого дома поторопилась с обнародованием инициативы и не согласовала условия мира с Израилем. Поспешность Байдена имеет свои резоны: Демократическая партия в преддверии выборов оказывает давление на президента США с требованием как можно быстрее положить конец насилию в Газе.

Несмотря на стремление Байдена ускорить перемирие, палки ему в колеса вставляют не только кабмин Нетаньяху, но и их противники из Газы. 6 июня руководство ХАМАС отвергло израильский план прекращения огня и обмена пленными. Радикальное палестинское движение дало понять, что план Израиля отличается от инициативы Байдена. Самая главная проблема в том, что соглашение с Израилем не гарантирует мира с ХАМАС и деоккупацию Газы.

"Это не гарантирует постоянного прекращения огня. Оккупационные силы останутся на территории Газы, и когда они получат похищенных, они возобновят разрушительную войну против нашего народа", - цитирует представителей ХАМАС саудовская газета "Аш-Шарк Аль-Аусат".

Еще раньше член политбюро ХАМАС Усама Хамадан отметил, что власти Израиля не хотят достигать каких-то результатов на переговорах. Выступления израильских министров, даже умеренных, только множат сомнения палестинцев. Галант заявил, что, несмотря на возможный обмен пленными, речь не идет об установлении мира, а переговоры с ХАМАС будут проходить "только под огнем".

Одним словом, пока ХАМАС остается у власти в Газе, никакой, даже самый умеренный член нынешнего правительства Нетаньяху не согласится на полноценный мир и деоккупацию сектора. Максимум, на что можно рассчитывать - временный мир для обмена пленными. В теории есть возможность замены ХАМАС альтернативным правительством. США, Египет и даже Катар сейчас работают над этим. Накануне CNN передал, что Катар пригрозил ХАМАС депортацией, а Белый дом попросил арабские страны пригрозить организации заморозкой счетов. Пока что реальных результатов они не добились.

Альтернативой смещения ХАМАС является политический кризис в самом Израиле. По опросам телеканала Kan, в случае проведения досрочных выборов "Государственный лагерь" Бени Ганца одержит уверенную победу с 69 местами из 120 в Кнессете.