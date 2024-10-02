Операция "Наводнение Аль-Аксы": спустя год Ближний Восток все так же далек от мира

Прошел ровно год с начала войны между ХАМАС и Израилем. Конца их конфликту не видно, дипломатия не увенчалась успехом, а в кризис втягиваются все новые игроки.

Теракт ХАМАС 7 октября

Год назад началось одно из самых масштабных и кровопролитных обострений между Израилем и ХАМАС. 7 октября 2023 года хамасовские боевики провели террористическую операцию "Наводнение Аль-Аксы": прорвав пограничный контроль, они вторглись в ближайшие израильские населенные пункты, включая город Сдерот. В операции участвовали свыше 2500 боевиков, они убили 1200 израильтян и иностранных граждан, включая сотни гостей фестиваля Supernova, проходившего в пустыне Негев. 251 человек был взят в плен и уведен в сектор Газа. Одновременно по израильским городам были запущены от 2,5 тыс до 5 тыс ракет.

Атака ХАМАС оказалась крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста и крупнейшим терактом, устроенным палестинцами. Нападение ХАМАС состоялось утром в субботу, причем во время праздника Симхат Тора, когда иудеи собираются на семейный ужин.

Война в секторе Газа

Израиль сразу после нападения и впервые с 1973 года (войны Судного дня) объявил о военном положении. ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Спустя полтора месяца после ее начала Израиль и ХАМАС достигли временного прекращения огня с целью обмена 105 заложников в Газе на 150 хамасовцев в Израиле. Хотя сделка состоялась, режим прекращения огня продлился недолго.

В результате бомбардировок и наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа были убиты свыше 40 тыс палестинцев. Израильской армии удалось освободить всего 8 заложников, многие из захваченных 7 октября израильтян погибли в ходе боевых действий. По разным данным, на сегодняшний день у ХАМАС остается в заложниках всего около 97 человек, причем 30 из них с высокой вероятностью мертвы.

Международная реакция

Война в Газе получила большой международный резонанс. Большинство стран ООН выступили с призывом к прекращению боевых действий. Западные страны, союзники Израиля, сделали акцент на нападении ХАМАС, квалифицируя его как теракт. США, Великобритания и страны ЕС выразили солидарность с еврейским государством, оправдывая его ответные действия в Газе правом на самооборону. США несколько раз направляли в регион свои авианосные группы, страны НАТО занимались поставками оружия Израилю и помогали ему отбиваться от атак Ирана и иранских союзников в Ливане и Йемене.

Арабские страны, Иран и Турция сделали акцент на бомбардировках ЦАХАЛ. Они потребовали международное сообщество призвать Израиль прекратить агрессию против Газы. Ряд крупных стран, включая Россию и Китай, не выказывал симпатию ни одной из сторон, призывая к сдержанности и прекращению насилия. При этом по мере развития израильской операции Москва ужесточила тон в отношении Тель-Авива вплоть до того, что постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что у Израиля нет права на самооборону, так как он является "оккупирующим государством".

Наибольшую активность в конфликте демонстрировали Турция, Иран и его союзники, США и страны НАТО, а также Египет и Катар. Турция с самого начала конфликта заняла жесткую позицию к Израилю. Анкара отозвала своего посла из Тель-Авива, ввела торговое эмбарго, подала десятки исков в международный суд против членов кабмина Биньямина Нетаньяху. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытался консолидировать исламские страны, призывал создать из них антиизраильский альянс и даже угрожал ввести войска в Израиль.

Монархии Персидского залива демонстрировали активность в дипломатическом поле. В Саудовской Аравии состоялось несколько встреч Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, направленных на консолидацию стран с целью прекращения войны в Газе. КСА пригрозила тем, что, пока не будет прекращено насилие ЦАХАЛ в Газе и не будет создано палестинское государство, Эр-Рияд не признает Израиль. В вышеупомянутом обмене заключенными в последнюю неделю ноября 2023 года посредником выступил Катар. Кроме того, Доха и Каир стали площадками при попытках добиться мира в августе нынешнего года, но пока ни один из раундов переговоров, в которых также участвовали США, не увенчался успехом.

Удары по Израилю

Если Турция и страны Залива использовали дипломатические и экономические меры, то Иран и его союзники оказывали силовое давление на Израиль. Йеменские хуситы множество раз запускали ракеты по Израилю и атаковали его корабли и корабли союзных Тель-Авиву стран в Красном море, из-за чего США и странам НАТО пришлось начать морскую операцию по обеспечению свободы судоходства. Ливанская "Хезболла" запускала ракеты по Израилю почти ежедневно, а Иран угрожал ответить на убийства палестинцев и два раза нанес удары баллистическими ракетами по Израилю - в апреле и октябре 2024 года.

Участие стран так называемой "Оси сопротивления" расширяло конфликт, и Израиль помимо оккупации и обстрелов Газы начал бороться и на других фронтах. 1 апреля ЦАХАЛ уничтожил здание иранского консульства в Дамаске, в котором погибли несколько высокопоставленных командиров КСИР. 31 июля МОССАД взорвал лидера политбюро ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране, куда тот прибыл на инаугурацию президента Масуда Пезешкиана. 17 сентября израильские спецслужбы осуществили детонацию массовую детонацию пейджеров членов "Хезболлы". В конце сентября Израиль начал операцию "Стрелы Севера" в Ливане, ликвидировав лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу и введя свои войска на юг арабской страны.

Военные итоги 7 октября

Если говорить непосредственно о войне в Газе, то оценки ее годовых результатов расходятся. Нетаньяху с самого начала объявил, что одной из главных целей войны является полная ликвидация ХАМАС. Уже в апреле, спустя полгода конфликта, он говорил, что 19 из 24 батальонов палестинского движения (всего у ХАМАС 40 тыс бойцов) уничтожены, а Израиль находится "в полушаге от победы".

В сентябре Нетаньяху объявил, что ЦАХАЛ расправился с 23 батальонами ХАМАС. Условием прекращения боев он назвал 100%-й уход ХАМАС из Газы. ХАМАС "должно сдаться, сложить оружие и вернуть похищенных", отметил премьер.

В ХАМАС, несмотря на очевидные потери личного состава и разрушения, свое поражение не признают. В первые месяцы там объявляли о провали израильской операции. Сейчас руководители движения говорят о том же. Так член политбюро и глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль сегодня сказал, что потери палестинцев - тактические, а Израиль терпит "стратегическое поражение". "Израиль сейчас теряет уверенность в себе и демонстрирует свое истинное лицо не только сектору Газа, но и всему миру", - отметил он.

Машаль также заметил, что расширение поселений Израиля на Западном берегу реки Иордан - это не реакция на атаки ХАМАС, а неотъемлемая часть политики Тель-Авива. Политик убежден в том, что Израиль намерен переселить палестинцев с Западного берега в Иорданию. Кстати, о таких же планах Израиля сообщалось в Газе. Беженцев из северных районов и в в целом население анклава Тель-Авив предлагал направить в Египет, и против этого публично выступал египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

Политические итоги 7 октября

Если в военном плане оценки расходятся, то в политическом отношении можно констатировать выигрыш как у Израиля, так и ХАМАС. До операции Биньямину Нетаньяху угрожало судебное разбирательство в связи с коррупционными делами, оппозиция проводила массовые митинги и рассчитывала добиться внеочередных парламентских выборов. Провал израильских спецслужб и взятие евреев в заложники 7 октября, с одной стороны, ударило по рейтингу Нетаньяху, но с другой стороны, он удержал власть за счет позиционирования Израиля в качестве "осажденной крепости".

Израильский премьер заявлял, что его страна ведет войну на 7 фронтов. Убийство Хании, командира "Хезболлы" Фуада Шукра и лидера движения Насраллы компенсировали провал спецслужб 7 октября. Вовлечение страны в фактически прямой конфликт с Ираном, наземная операция в Ливане и противостояние иранским союзникам в Сирии и Йемене позволили Нетаньяху дополнительно консолидировать общество и отвлечь внимание от своих судебных историй.

Со своей стороны, ХАМАС ценой десятков тысяч жертв соотечественников привлек мировое внимание к проблеме Палестины. Все мировые лидеры, включая США, говорят о необходимости создания палестинского государства, из-за чего вступают в конфликт с Израилем. ООН всегда пытался быть над схваткой, но позиция ее генсека Антониу Гутерриша вывела из себя израильское руководство. Когда Гуттериш, оценивая атаку 7 октября, сказал, что она "возникла не на пустом месте" и не может быть оправданием для "коллективного наказания палестинского народа", постпред Израиля при ООН потребовал его отставки. На днях в Израиле объявили генсека организации персона нон грата из-за его требований прекратить боевые действия в Ливане. В Тель-Авиве обвинили политика в симпатиях не только к ХАМАС, но и "Хезболле", Ирану и хуситам.

Перспективы войны в Газе

Война в Газе длится около года. По сравнению с другими арабо-израильскими войнами это наиболее кровопролитный конфликт, и один из наиболее длительных, наряду с первой арабо-израильской войной (1947-1949) и Гражданской войной в Ливане (1982-1985 - годы израильского вторжения). Пока что конца и края конфликту не видно. Стороны постоянно выдвигают бескомпромиссные условия для урегулирования и не желают уступать.

В частности, Нетаньяху по-прежнему настаивает на сохранение контроля со стороны ЦАХАЛ над Филадельфийским коридором. По мере прохождения израильской операции в Ливане и постоянной эскалации напряженности с Ираном шансов на мир становится все меньше. При этом без урегулирования палестинского вопроса спустить на тормозах конфликт Израиля с "Хезболлой", Ираном и другими членами "Оси сопротивления" тоже не представляется возможным. Сегодняшний ракетный залп ХАМАС по Тель-Авиву лишь показывает, насколько далек мир на Ближнем Востоке.