Виталий Наумкин: Война Ирана с Израилем никому не нужна

Ровно год назад, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС, воспользовавшись праздником Симхат Тора, атаковали близкие к сектору Газа населенные пункты Израиля, погубив 1200 человек и взяв 251 пленника. О том, до каких масштабов вырос ближневосточный конфликт за год, "Вестник Кавказа" поговорил с научным руководителем института востоковедения РАН Виталием Наумкиным.

- Виталий Вячеславович, на ваш взгляд, каковы были цели ХАМАС в теракте 7 октября прошлого года?

- Мне кажется, ХАМАС хотел показать, что это движение способно нанести Израилю серьезный ущерб и в военном, и в политическом отношении. Эта цель была достигнута, ХАМАС заставил регион заговорить о себе как серьезной силе. Разумеется, нам не нравится то, что сделал в тот день ХАМАС, особенно жестокость, которая была продемонстрирована в начале операции его боевиками.

Сказать, что ХАМАС ничего не добился или ХАМАС был ликвидирован, как хотел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, мы не можем. ХАМАС продолжает жить, и видимо, его влияние останется в регионе и в обозримом будущем движение сохранится как влиятельная сила на Ближнем Востоке.

- К какому состоянию пришли конфликтующие стороны спустя год?

- Никаких конечных, итоговых результатов пока нет. Продолжается обострение ситуации, нарастает напряженность, основные проблемы все так же не решены. И здесь надо подчеркнуть, что никакого позитивного развития ситуации не удастся добиться, пока не будет создано палестинское государство.

- В таком случае, какой сейчас представляется перспектива завершения конфликта?

- Этой перспективы не видно, пока Израиль не изменит свою политику по палестинскому вопросу и не согласится с тем, что создание палестинского государства необходимо для умиротворения ситуации.

- Каковы риски перерастания ближневосточного конфликта в войну между Ираном и Израилем?

- Я считаю, что этой войны не будет, поскольку она никому не нужна. Даже если Израилю интересен этот сценарий, то Ирану война с Израилем ни к чему. Американцам, судя по их заявлениям, она тоже не интересна. России тем более.

Посмотрите, как себя сейчас ведет президент Франции Эммануэль Макрон. Он нам совсем не друг, и нам не нравится политика, которую он ведет, однако сейчас Макрон призывает другие государства не поставлять оружие Израилю и вроде бы сам прекратил поставки французских вооружений. Это одно из свидетельств провала политики Израиля на международной арене, особенно в рамках Евросоюза.

- Есть ли риски вовлечения России в боевые действия на Ближнем Востоке?

- Эти риски исключены. Россия участвует в дипломатической деятельности вокруг конфликта, предпринимает посреднические усилия. Силового вовлечения в боевые действия в виде отправки воинского контингента или каких-то других военных мер нет и не будет.