Атака ХАМАС на Израиль: Главное

Опубликовано: 19:20, 7 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После атаки палестинских радикалов ХАМАС на территорию Израиля, страны заявили о состоянии войны друг против друга.Число погибших и раненых исчисляется сотнями. В Израиле введено чрезвычайное положение. Мировое сообщество потрясено происходящим и призывает стороны остановить конфликт.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Израиля, в результате атаки радикального палестинского движения ХАМАС на территорию еврейского государства, по меньшей мере 100 граждан Израиля погибли и 908 получили ранения. Также израильские военные сообщают, что около 200 террористов были убиты и около 1600 ранены

Глава Минобороны страны Йоав Галант заявил о том, что радикалы объявили войну еврейскому государству. В ответ на это Израиль начал в Газе военную операцию, которая получила название «Железные мечи». Сейчас истребители страны наносят удары по объектам радикалов на территории сектора Газа. Также министр одобрил призыв в армию резервистов. Кроме того, армия еврейского государства заявила о «состоянии готовности к войне».

По данным официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, по территории еврейского государства было выпущено более 2 тыс ракет, ХАМАС говорит о 5 тыс. Также сообщается, что на территорию еврейского государства проникли палестинские боевики.

Ситуация в Израиле после атаки ХАМАС

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир подписал приказ о введении чрезвычайного положения на территории всего Израиля. Декларация вступила в силу и будет действовать в течение 48 часов. В Тель-Авиве отменены общественные мероприятия и закрыты пляжи.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху завил о том, что еврейское государства «находится в состоянии войны», в ходе которой очистит свою территорию от врагов. В ходе переговоров с президентом США он заявил о необходимости начала военной кампании в секторе Газа.

В свою очередь, глава Белого дома заявил о том, что Соединенные Штаты предоставят Израилю всю возможную поддержку. В частности, Джо Байден одобрил выделение Израилю $8 млрд на военную помощь.

Международная реакция на атаку ХАМАС

Страны Евросоюза и НАТО осудили атаку на Израиль. Глава ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что международное сообщество должно приложить все дипломатические усилия для прекращения огня. Российская сторона выразила озабоченность в связи со сложившейся ситуацией. Также МИД РФ призвал стороны прекратить огонь. Атаку палестинцев поддержали власти Ирана, Катара и Омана, возложив ответственность за эскалацию конфликта на Израиль.