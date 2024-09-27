Игра с огнем: Чего ждать региону после атаки Ирана на Израиль?

Спустя три дня после иранской ракетной атаки на Израиль стороны конфликта определились со стратегическими целями. Тегеран предлагает закончить эскалацию насилия, но обещает в случае продолжения конфликта более серьезные атаки. Израиль анонсировал военный ответ - но в чем он может проявиться?

Масштабная ракетная атака Ирана на Израиль подняла в регионе Ближнего Востока новую волну эскалации. После атаки иранские официальные лица заявили, что не намерены предпринимать дальнейших действий. В то же время, выступая сегодня на пятничной молитве, верховный лидер Али Хаменеи дал понять, что пуск 180 баллистических ракет во вторник 1 октября был лишь "минимальным наказанием" за действия Израиля в Ливане, а с новыми военными решениями Иран "не будет ни медлить, ни торопиться".

Тегеран демонстрирует готовность реагировать на возможные будущие силовые акции Тель-Авива. Но готов ли сам Израиль нанести ответный удар после иранского ракетного обстрела?

Реакция Израиля

Первой реакцией Израиля на ракетный обстрел стали угрозы. Премьер Биньямин Нетаньяху в день иранской атаки написал: "Сегодня вечером Иран совершил большую ошибку - и он за это заплатит". Глава израильской дипломатии Исраэль Кац объявил, что Тегеран "перешел красную черту": "Израиль не будет молчать перед лицом жестокого нападения Ирана на наших граждан".

Ястребиную позицию Нетаньяху, естественно, поддержали праворадикальные министры. В частности, министр финансов Бецалель Смотрич, уговаривавший премьер-министра занять более жесткую позицию по ХАМАС, пообещал, что "Хезболла", Ливан и Иран "пожалеют" о моменте удара по Израилю. Антииранскую позицию заняли даже те, кто критикуют Нетаньяху и составляют оппозицию. Один из оппозиционных лидеров Бени Ганц заявил, что нападение ИРИ "должно быть встречено более масштабным, скоординированным региональным ответом". Другой лидер оппозиции Нафтали Беннет предложил ударить по ядерной и энергетической инфраструктуре Ирана. Военные, в свою очередь, подчеркнули, что ЦАХАЛ "полностью готов защищаться и мстить".

Поскольку масштаб иранских ударов оказался на этот раз значительнее, чем в апреле, стимулов и желания отвечать у Израиля стало больше. В прошлый раз союзники из числа стран НАТО и лично Джозеф Байден просили Израиль проявить сдержанность. На этот раз США и ряд стран ЕС оказали Израилю большую словесную поддержку.

Варианты ответа Ирану

Каковы же потенциальные цели израильского ответа? Во-первых, это военные объекты. ЦАХАЛ может взять на мушку базы, с которых были выпущены баллистические ракеты Ирана. Наряду с ними – пусковые площадки, центры управления, хранилища топлива и боеприпасов. В более широком контексте ЦАХАЛ может атаковать базы КСИР, системы ПВО, казармы и другие военные объекты, включая лиц, принимающих военные решения.

Второй целью может стать инфраструктура иранской экономики. Это НПЗ, нефтехимические заводы, нефтяные вышки, порты, танкеры. В таком случае речь пойдет уже о гражданских потерях, что возлагает на Израиль большую ответственность в репутационном плане.

Третья и наиболее авантюрная цель – объекты ядерной программы. Ранее в МАГАТЭ выражали обеспокоенность, что обогащение урана в Иране превышает цели гражданской энергетики. Израильское руководство давно негодует, что Тегеран может быстро обзавестись ядерным оружием. Так что кроме демонстрации силы удары по центрам ядерной программы в Парчине, исследовательским реакторам в Рамсаре и Бенабе, а также объектам в Натанзе, Исфахане и Бушере могут быть направлены на реальный подрыв атомной программы ИРИ.

Что может и не может Израиль?

С целями и намерениями Тель-Авива все более или менее понятно, а ключевым вопросом остаются его возможности. Ответ кроется не только в потенциале ЦАХАЛ, но и в вероятности получения внешней поддержки. Помогут ли США Израилю, прикроют ли его в случае боевых действий против Ирана, пока не ясно.

По информации Financial Times, американские чиновники провели ряд бесед с руководством Израиля, добиваясь ограничения масштабов ответных действий. Американцы рассчитывают, что действия ЦАХАЛ будут адекватными. "Американские чиновники считают, что ответные действия Израиля будут достаточно взвешенными, чтобы не спровоцировать новые витки эскалации на Ближнем Востоке", - говорится в статье. Якобы один из чиновников США заявил, что власти Израиля хотят направить Ирану "четкий сигнал", рассчитывая закончить конфликт, но еще не приняли решение, в чем этот сигнал будет выражаться.

Другое американское издание Politico пишет, что США и Израиль совместно обсуждают атаки на иранские прокси и подразделения КСИР в Йемене и Сирии. По словам неназванных советников Байдена, Вашингтон "скорее предпочтет" ограниченный ответ Израиля. Два источника Politico заявили, что такая реакция устраивает Белый дом, и США не намерены добиваться от Израиля отказа от ответных действий. Подобная реакция, по мнению авторов Politico, демонстрирует ослабление влияния президента США на ситуацию на Ближнем Востоке.

В еще одном материале Financial Times говорится, что Израиль не способен провести успешную операцию против атомных объектов ИРИ. По словам аналитиков, без поддержки Пентагона одиночная атака ЦАХАЛ по ядерным объектам "была бы крайне рискованной и в лучшем случае только задержала бы" развитие ядерной программы Ирана. Для нанесения соответствующих ударов ВВС Израиля пришлось бы пересечь воздушное пространство КСА, Иордании, Ирака, Сирии и даже Турции. По отчету Исследовательской службы Конгресса, при такой операции пришлось бы пустить вход "все возможности Израиля по дозаправке в воздухе" без права на ошибку. ВВС Израиля потребуется на операцию порядка 100 самолетов.

Что касается ядерных объектов, то уничтожение двух крупнейших заводов по обогащению ядерного топлива едва ли реально. Объект в Натанзе находится глубоко под землей, а завод в Фордо – под скальными породами. Против них нужно использовать оружие, способное пробить несколько десятков метров железобетона и камня.

На что решится Израиль?

Что касается поддержки США, у Тель-Авива есть ободряющие слова американских политиков. "Имейте ввиду, США полностью поддерживают Израиль", - сказал президент Джозеф Байден. Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл добавил, что не только Израиль, но и США рассматривают варианты ответа на иранское нападение. Более того, Politico сообщила, что Израиль и США изучают сценарии совместных ударов по нефтяным объектам Ирана на юге, а по информации Axios, Вашингтон дал понять Тель-Авиву, что поддерживает его намерение ответить Тегерану.

Предыдущий опыт Израиля (после апрельских атак Ирана) подсказывает, что Нетаньяху не будет наносить прямой удар. Скорее вероятны очередные провокации или политические убийства. ЦАХАЛ и так интенсифицировал свою операцию в Ливане, призывая население южных районов государства покинуть свои дома и убивая командиров "Хезболлы". ЦАХАЛ бьет и по йеменскому движению "Ансар Аллах". По информации самих хуситов, Израиль и США нанесли почти 40 ударов по Йемену в течение недели.

В то же время, учитывая больший масштаб иранской баллистической атаки и более высокую степень поддержки США, на этот раз Израиль может действовать более смело. Какую из трех перечисленных целей изберет Нетаньяху и его военный кабинет, покажет время. Тем временем КСИР предупредил, что в случае нападения Израиля Иран атакует израильские НПЗ и газовые месторождения.

Противостояние Ирана и Израиля и так вышло на беспрецедентный уровень, но его накал еще больше вырастет, если ЦАХАЛ получит от правительство добро на боевые действия против ИРИ.