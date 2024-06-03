США реанимируют план Байдена по Газе

Госсекретарь США посетит Израиль с официальным визитом. Здесь он предложит властям страны план урегулирования ситуации в Газе.

Глава Госдепа США 10 июня начнет официальный визит в еврейское государство, где будет продвигать трехэтапный план урегулирования в Газе. План предполагает освобождение заложников и установление мира в Газе.

Ранее сообщалось, что этот план отвергли представители как палестинских радикалов ХАМАС, так и израильская сторона. Камнем преткновения стал вопрос о прекращении огня: израильтяне готовы к обмену пленными, но отказываются прекращать огонь и покидать анклав.

Сообщение о визите, проходит на фоне слухов об уходе председателя Совета национальной безопасности и оппонента действующего главы Кабмина Бенни Ганца из правительства. В мае Ганц заявлял о том, что уйдет в отставку, если до 8 июня Нетаньяху не представит план по урегулированию в палестинском анклаве. Также отметим, что Ганц метит на место Нетаньяху и намерен создать "правительство, которое добьется победы".