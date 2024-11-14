Вестник Кавказа

Общие правила поведения на горнолыжных курортах введут по всей России

Общие правила поведения на горнолыжных курортах введут по всей России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Важное новшество ждет в перспективе любителей горнолыжного отдыха в России. Власти планируют установить единые правила поведения для всех российских курортов.

В будущем на всех горнолыжных склонах и канатных дорогах в России будут действовать единые правила поведения, обеспечивающие безопасность туристов.

Нововведение сначала обкатают на курортах Кубани: "Красная Поляна, "Роза Хутор" и "Газпром Хутор", рассказали краевые власти.

Курорты участвуют и в разработке самих положений. За нарушения туристам придется нести наказания, которые тоже будут прописаны особо, сообщает "Парламентская газета".

"Мы планируем создать единый реестр лиц, в отношении которых применялись меры ответственности"

- правительство Кубани

Нарушителям ограничат доступ на горнолыжные курорты. Важно, что нововведение позволит разгрузить от ответственности за возможные ЧП руководство курортов. Предполагается, что эти правила поведения в последующем будут выведены на федеральный уровень. Их обсудят депутаты Госдумы, однако сначала идею доработают с МЭР РФ.

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