Общие правила поведения на горнолыжных курортах введут по всей России

В будущем на всех горнолыжных склонах и канатных дорогах в России будут действовать единые правила поведения, обеспечивающие безопасность туристов.
Нововведение сначала обкатают на курортах Кубани: "Красная Поляна, "Роза Хутор" и "Газпром Хутор", рассказали краевые власти.
Курорты участвуют и в разработке самих положений. За нарушения туристам придется нести наказания, которые тоже будут прописаны особо, сообщает "Парламентская газета".
"Мы планируем создать единый реестр лиц, в отношении которых применялись меры ответственности"
- правительство Кубани
Нарушителям ограничат доступ на горнолыжные курорты. Важно, что нововведение позволит разгрузить от ответственности за возможные ЧП руководство курортов. Предполагается, что эти правила поведения в последующем будут выведены на федеральный уровень. Их обсудят депутаты Госдумы, однако сначала идею доработают с МЭР РФ.