Вестник Кавказа

В Дагестане высадили более 25 тыс деревьев

В Дагестане высадили более 25 тыс деревьев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экологическая акция по высадке деревьев прошла в Дагестане. Мероприятие было посвящено Дню матери.

В Дагестане в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню матери, осуществили высадку деревьев. Волонтеры и местные жители высадили более 25 тыс деревьев в двух районах республики, поведали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. 

Сообщается, что зеленые насаждения появились в Карабудахкентском районе, а также в им. Расула Гамзатова в Махачкале. К акции подключились представители органов власти, активисты общественных организаций, волонтеры, экологические активисты и все желающие из числа местных жителей. 

Отмечается, что посадки деревьев будут продолжаться также в высокогорных районах Дагестана.

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