В Дагестане высадили более 25 тыс деревьев

Экологическая акция по высадке деревьев прошла в Дагестане. Мероприятие было посвящено Дню матери.

В Дагестане в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню матери, осуществили высадку деревьев. Волонтеры и местные жители высадили более 25 тыс деревьев в двух районах республики, поведали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.

Сообщается, что зеленые насаждения появились в Карабудахкентском районе, а также в им. Расула Гамзатова в Махачкале. К акции подключились представители органов власти, активисты общественных организаций, волонтеры, экологические активисты и все желающие из числа местных жителей.

Отмечается, что посадки деревьев будут продолжаться также в высокогорных районах Дагестана.