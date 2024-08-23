Создана новая Азиатская конфедерация бокса

Объявлено о создании новой Азиатской конфедерации бокса. Глава ASBC поддержал данное решение. Заявление сделано главой World Boxing.

Организация World Boxing сделала официальное заявление о создании новой Азиатской конфедерации бокса.

По словам главы World Boxing Бориса ван дер Ворста, это историческое решение.

«Мы рады сделать этот шаг на пути к расширению возможностей данного вида спорта в Азии. Мы уверены, что новая Азиатская конфедерация бокса будет процветать и поднимет уровень бокса в регионе на новые высоты»

– глава World Boxing

Поддержку формированию новой конфедерации выразил Пичай Чунхавадзира, глава действующей Азиатской конфедерации бокса (ASBC), который оставил свой пост в связи с тем, что организация не смогла быть независимой от Международной боксерской ассоциации (IBA).

Ожидается, что новая конфедерация станет импульсом для развития бокса в азиатском регионе.