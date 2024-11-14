В Узбекистане назначили нового главу Службы госбезопасности

В силовых структурах Узбекистана перестановки: новым главой Службы госбезопасности стал министр обороны Курбанов, а экс-глава ведомства Азизов переведен в Совбез при президенте.
Службой госбезопасности Узбекистана (СГБ) будет руководить Баходир Курбанов, поведала пресс-служба ведомства.
Сообщается, что экс-глава ведомства Абдусалом Азизов получит должность в Совете безопасности при президенте республики.
Новый глава Курбанов высоко оценил работу Азизова на посту, отметив обновление системы и подготовку новых кадров.
Отметим, что Баходир Курбанов ранее более 5 лет возглавлял оборонное ведомство Узбекистана.