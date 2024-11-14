Вестник Кавказа

В Узбекистане назначили нового главу Службы госбезопасности

В Узбекистане назначили нового главу Службы госбезопасности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В силовых структурах Узбекистана перестановки: новым главой Службы госбезопасности стал министр обороны Курбанов, а экс-глава ведомства Азизов переведен в Совбез при президенте.

Службой госбезопасности Узбекистана (СГБ) будет руководить Баходир Курбанов, поведала пресс-служба ведомства.

Сообщается, что экс-глава ведомства  Абдусалом Азизов получит должность в Совете безопасности при президенте республики.  

Новый глава Курбанов высоко оценил работу Азизова на посту, отметив обновление системы и подготовку новых кадров. 

Отметим, что Баходир Курбанов ранее более 5 лет возглавлял оборонное ведомство Узбекистана.

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