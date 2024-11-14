Вестник Кавказа

В МЧС предупредили о смерчах в районе Сочи и Анапы

В МЧС предупредили о смерчах в районе Сочи и Анапы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До конца 25 ноября у берегов Черного моря сохранится угроза образования смерчей. В потенциальную зону возникновения вихрей попали Сочи и Анапа.

Спасатели предупредили об угрозе образования смерчей у побережья Черного моря. Стихийное явление может возникнуть от Анапы до Сочи, передали в краевом управлении МЧС. 

Сообщается, что предупреждение актуально до конца суток 25 ноября. 

"По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» утром и до конца суток 24 ноября, а также в течение суток 25 ноября на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем"

– ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Отметим, что смерч зафиксировали в середине октября в районе Сочи. Атмосферный вихрь не достиг берега и не причинил ущерба.

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