Вестник Кавказа

Автотуристы изучат в Крыму новые экомаршруты

Автотуристы изучат в Крыму новые экомаршруты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Крыма будут развивать экологический туризм – уже в будущем году на полуострове появятся новые маршруты, рассчитанные на автотуристов, они пройдут через пещерные города, парки и заказники.

В наступающем 2025 году в Крыму заработают новые экологические маршруты, в первую очередь рассчитанные на автотуристов, сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.

Пройдут они по уникальным природным уголкам полуострова – так, один из них будет проложен через государственный заказник "Можжевеловая роща у балки Канлы-Дере имени Новеллы Вавиловой", другой - по территории парка "Бахчисарай", вызывающий особый интерес у туристов, сообщила глава Минприроды, передает "АиФ-Крым".

Оба маршрута примечательны еще и тем, что ведут в еще одну точку притяжения автопутешественников - в пещерные города Мангуп-Кале, Чуфут-Кале и Тепе-Кермен,

Впрочем, не забыты и "безлошадные" путешественники – для них тоже откроются три автомобильных маршрута общей длиной около 9 км, на которых будут работать аккредитованные на них внедорожники, заключила министр.

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