Парламент и оппозиция в Грузии готовятся к первому заседанию

Оппозиция и силовики в Тбилиси собрались перед парламентом в ожидании первого заседания нового парламента Грузии. Заседание стартует в полдень. Оппозиция, вновь ночевавшая на улицах города, планирует попытается сорвать заседание.

Грузинский парламент перешел на желтый уровень безопасности - в здание сегодня ограничат вход, готовится первое заседание нового парламента.

В понедельник 25 ноября в 12:00 (11:00 мск) в Грузии на первое заседание соберется парламенте XI созыва. Участники акции протеста, несогласные с итогами парламентских выборов, намерены помешать проведению заседания. В настоящее время оппозиционеры находятся в центре города, в том числе перед зданием парламента, многие из них провели ночь здесь же - акция протеста стартовала накануне вечером.

В Тбилиси на улицах дежурят правоохранители, неподалеку от здания парламента сосредоточена спецтехника.

Пропускать в парламент сегодня будут сотрудников, депутатов, а также аккредитованных журналистов телекомпаний в ограниченном числе. Парламент Грузии сможет приступить к работе, если на заседание соберется не менее 76 депутатов, то есть большинство новоизбранного парламента.

Отметим, что предстоящее заседание - первое в истории, когда президент Грузии не назначила первое заседание парламентариев нового созыва. Со закону глава государства созывает и открывает первое заседание. В случае отсутствия президента, согласно закону, заседание начинает старейший депутат парламента. Таким образом, сегодня мероприятие будет открывать представитель правящей "Грузинской мечты" Ладо Кахадзе. Он будет вести первое заседание до того, как депутаты выберут спикера парламента.