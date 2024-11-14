Азербайджан стал на 21% популярнее у туристов осенью

Поток иностранных визитеров в Азербайджан вырос этой осенью. Согласно данным за октябрь, рост составил 21%. С начала года турпоток вырос на 28%.

Госагентство Азербайджана по туризму информирует об увеличении числа иностранцев, посетивших республику в октябре этого года.

В прошлом октябре Азербайджан принял 187,8 тыс визитеров из других стран, в 2024 году за октябрь было принято 226,4 тыс иностранцев - это на 21% больше прошлогодних данных.

При этом турпоток за десять месяцев этого года превысил прошлогодний на 28% и достиг 2 209 750 человек. Основными посетителями Азербайджана за период январь-октябрь стали:

граждане РФ - 630,32 тыс человек,

граждане Турции - 357,61 тыс человек,

граждане Индии - 201,38 тыс человек,

граждане Ирана - 176,94 тыс человек,

граждане Грузии - 90,89 тыс человек.

Кроме того, визиты в Азербайджан совершали гости из Саудовской Аравии, Казахстана, Пакистана, Китая, Узбекистана.