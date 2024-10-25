Израиль объединяет непримиримых соперников

Продолжающаяся военная операция Израиля в Газе, ее атаки в Ливане и периодические операции на территории Ирана настроили весь Ближний Восток против Тель-Авива.

Израиль традиционно играл на конкуренции между мусульманскими странами на Ближнем Востоке. Он удачно эксплуатировал шиитско-суннитские противоречия. Еще недавно Саудовская Аравия и Иран стояли чуть ли не на грани прямой войны. Точек кипения между ними накопилось превеликое множество. Еще во время "арабской весны" саудитам пришлось отправить армию в соседний Бахрейн, чтобы подавить волнения среди шиитского большинства. Затем начался конфликт в Сирии, где саудиты и другие страны Залива поддерживали суннитскую оппозицию против проиранских алавитов во главе с Башаром Асадом.

В 2015 году саудовско-эмиратская коалиция начала войну в Йемене, чтобы подавить антиправительственный марш проиранских хуситов. В 2016 году в КСА казнили шиитского проповедника шейха ан-Нимра, из-за чего Иран и Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения. Затем была танкерная война, когда хуситы атаковали саудовские нефтяные суда и нефтяные объекты. Блокада Катара - это тоже часть противостояния суннитских арабских стран с Ираном.

После пандемии коронавируса страны региона осознали, что тратят слишком много сил и ресурсов на прокси-войны. Необходимо было вкладываться в здравоохранение, образование, создание рабочих мест. Гибридные войны не привели к очевидной победе какой-то одной стороны. Поэтому 10 марта 2023 года после нескольких дней переговоров и при посредничестве Китая (а также Омана и Ирака) Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении дипломатических отношений. Через месяц в Сане начались переговоры о примирении между хуситами и Саудовской Аравией, а в мае Сирию вернули в Лигу арабских государств (ЛАГ).

Параллельным курсом шел процесс нормализации отношений Турции с арабскими государствами, с которыми она поссорилась из-за гражданской войны в Ливии, смены власти в Египте и блокады Катара. Шейхам и эмирам из Персидского залива и египетскому президенту Ас-Сиси не нравилось, что президент Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает прежнее руководство Египта. Их конфронтация тоже ни к чему не привела: стороны вынуждены были признать в Ливии ничью, в Катаре блокада провалилась, а в Египте Турция в итоге признала свершившуюся реальность и поражение сторонников покойного Мурси.

Как ни странно, примирением занимались не только сунниты с шиитами и турки с арабами, но и Израиль с соседями. В марте 2022 года Турция впервые за 15 лет приняла президента Израиля Ицхака Герцога. Еще раньше мирный процесс обозначился между Израилем и арабскими странами. Из них официально Израиль признавали только Египет и Иордания. До 2021 года к ним добавились еще четыре арабские страны - ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко. Саудовская Аравия уже ждала своей очереди.

Увы, все изменилось, когда 7 октября 2023 года нагрянула атака ХАМАС на Израиль, а затем развернулась полномасштабная военная операция ЦАХАЛ в Секторе Газа. Существует мнение, что ХАМАС напал на Израиль, чтобы сорвать нормализацию его отношений с арабскими странами. Тезис сложный, хоть и не безосновательный. Что более очевидно - это то, что ответная операция ЦАХАЛ "Железные мечи" с десятками тысяч жертв среди палестинцев создала еще одну платформу для развития мирного процесса между Ираном и Саудовской Аравией. Бывший президент Ирана Эбрахим Раиси даже присутствовал на саммите Организации исламского сотрудничества.

Иран и Саудовская Аравия в унисон с Турцией и другими мусульманскими/арабскими странами осуждают военные преступления ЦАХАЛ и убийство мирных жителей в Газе. Между тем нормализация отношений Израиля и арабских стран поставлена на паузу. Саудовская Аравия заявила, что не будет признавать еврейское государство, пока она не прекратит войну в Газе и не позволит создать независимую Палестину. Расширение военных действий Израиля на Ливан осенью 2024 года еще больше разгневал суннитские монархии. Наравне с Турцией и Ираном они осудили бомбардировки Бейрута, хотя "Хезболла" идеологически не близка ни Эрдогану, ни дому Саудов. В июне этого года ЛАГ вычеркнула "Хезболлу" из списка террористических организаций.

Что самое самое болезненное для Израиля - так это то, что Саудовская Аравия солидаризируется с Ираном уже не только в вопросе Палестины и Ливана, но и в прямом противостоянии Тегерана и Тель-Авива. МИД Саудовской Аравии осудил последние удары ЦАХАЛ по иранской территории. "Решительно выступаем против эскалации конфликта в регионе", - сказали во внешнеполитическом ведомстве КСА. Более того, 29 октября в телефонном разговоре руководители МИД Ирана и Саудовской Аравии Аббас Аракчи и Фейсал бин Фархан аль Сауд призвали мусульманские страны объединиться, чтобы "остановить преступления Израиля в Газе и в Ливане". Ну и вишенка на торте - чего в Израиле (да и в США) совсем, наверное, не ожидали - недавно Саудовская Аравия и Иран впервые в истории провели совместные военно-морские учения в Оманском заливе, который еще вчера был полем битвы.

Атаки Израиля консолидировали и ряды проиранских сил. Если во время войны в Сирии ХАМАС боролась против Асада и его союзников в лице Ирана и "Хезболлы", то сейчас все они вместе с хуситами и шиитскими формированиями Сирии и Ирака объединились в "Ось сопротивления" во главе с Тегераном. На фоне общей палестинской беды ускорили примирение Египет с Турцией. В феврале 2024 года Эрдоган впервые за 12 лет поехал в Каир. Основной темой стало требование о прекращении операции ЦАХАЛ в Газе и отказе Израиля от штурма города Рафах, где скопились сотни тысяч беженцев с севера. Во время сентябрьского визита Ас-Сиси в Анкару (Эрдоган лично встречал его в аэропорту) стороны вновь потребовали прекратить бойню в Газе и эскалацию на Западном берегу реки Иордан. Сам Эрдоган тоже достаточно удачно эксплуатировал вопрос о расширении израильской агрессии в регионе, призывая создать мусульманский альянс. Инициированную им нормализацию с Сирией, как и с Египтом, он считал важным фактором для сдерживания Израиля.

Одним словом, новая экспансия Израиля в регионе создает дополнительную платформу для сближения региональных конкурентов: Турции, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта. Насколько далеко зайдут страны в своем антиизраильском союзе, вопрос дискуссионный. С одной стороны, есть естественные причины для их взаимного сближения - усталость от прокси-войн и заинтересованность в экономическом процветании. Нормализация между странами началась еще до войн в Газе и Ливане.

С другой стороны, окончание этих конфликтов вкупе с другими факторами всегда может возобновить конкуренцию. Иран, Турция и Саудовская Аравия/ОАЭ остаются влиятельными странами, и по мере преодоления кризисов и роста их интересы еще не раз будут сталкиваться. Например, противостояние Израиля и хуситов раздражает Эр-Рияд, потому что саудовское воздушное пространство становится полем битвы. По некоторым данным, саудовские ПВО перехватывали ракеты хуситов по Израилю в октябре прошлого года, а после военных маневров "Ансар Алла" у границ КСА власти королевства привели армию в полную боевую готовность.

На противоречиях региональных сил будут играть и внешние игроки, особенно США. Администрация Байдена очень топорно работает со странами ССАГПЗ, критикует их за права человека и не продает им истребители F-35. Но если к власти придет Дональд Трамп, монархии Залива могут снова начать сближаться с Вашингтоном. Американский бизнесмен умеет вести дела с нефтяными монархиями, и доказал это многомиллиардными контрактами. ОАЭ, например, хотят возобновить переговоры по F-35 в случае победы Трампа.

Саудовская Аравия вот уже много лет хочет заключить оборонное соглашения с США, предусматривающее гарантии безопасности почти как в 5-ой статье НАТО, продажу вооружений и передачу технологий. Из-за него, по слухам, КСА и не подтверждает членство в БРИКС. Сейчас реализации сделки мешает тема Палестины. Если Трампу удастся добиться мира на Ближнем Востоке, Эр-Рияд и Вашингтон подпишут соглашение. Трамп умеет сближать арабский мир и Израиль и будет делать все возможное для изоляции Ирана.

Одним словом, процессы на Ближнем Востоке как всегда сложные. Переменных много. Какие из них окажутся более сильными, покажет только история.