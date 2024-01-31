МВФ: ближневосточный конфликт ударит по экономике

Серьезные экономические последствия ожидаются в том случае, если эскалация на Ближнем Востоке усугубится. Об этом предупреждает МВФ.

Обострение конфликтной ситуации на Ближнем Востоке вызовет серьезные экономические последствия как для региона, так и для других государств, отметила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

"Возможность дальнейшей эскалации конфликта (на Ближнем Востоке) повышает риски и неопределенность и может иметь значительные экономические последствия для региона и за его пределами"

– Козак

Экономика, подчеркнула она, находится в центре конфликта. Эскалация в регионе не лучшим образом сказывается на стоимости товаров и перевозок.

Израиль проводит военные операции в Газе и в Ливане, где планирует уничтожить движение "Хезболла". Стороны обмениваются ракетными ударами. Участником конфликта может также стать Иран, который на этой неделе уже запускал ракеты по Израилю - ЦАХАЛ обещает ответить.