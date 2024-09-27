Вестник Кавказа

Боррель: конфликт между Ираном и Израилем приведет к росту цен на нефть

Боррель: конфликт между Ираном и Израилем приведет к росту цен на нефть
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Среди последствий эскалации конфликта между Ираном и Израилем может стать повышение цен на нефть. Об этом заявил Жозеп Боррель.

Рост цен на нефть может стать существенным последствием эскалации конфликта между Ираном и Израилем, рассказал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в диалоге с журналистами.

Он отмечает, что необходимо предотвратить дальнейшее нарастание конфликта. Боррель также выдвинул предположение в разговоре с телеканалом TVI, что Израиль не оставит атаку Ирана без ответа.

«Рост цен на нефть стал бы серьезным последствием. Самым серьезным стала бы открытая война <…> между Израилем и Ираном, в которую неизбежно вмешалось бы больше действующих лиц»

- Жозеп Боррель

Напомним, что 1 октября Иран нанес массированный удар по военной и газовой инфраструктуре Израиля. В этот день было выпущено около 500 баллистических ракет.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1355 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иран готов отправить войска в Ливан и на Голаны

Иран готов отправить войска в Ливан и на Голаны

Нужно ли уезжать из Израиля сейчас? Ответил посол

Нужно ли уезжать из Израиля сейчас? Ответил посол

Израиль готовит экономический удар по Ирану - СМИ

Израиль готовит экономический удар по Ирану - СМИ

Иран продолжит поддерживать Палестину в борьбе с Израилем

Иран продолжит поддерживать Палестину в борьбе с Израилем

&quot;Уральские авиалинии&quot; и &quot;Азимут&quot; рассказали о рейсах в Израиль и Дубай

"Уральские авиалинии" и "Азимут" рассказали о рейсах в Израиль и Дубай

Иран сделает врагами всех, кто откроет небо для Израиля

Иран сделает врагами всех, кто откроет небо для Израиля

Удар Ирана по Израилю: наступление или оборона?

Удар Ирана по Израилю: наступление или оборона?

Пезешкиан: безопасность Ближнего Востока – безопасность мусульман

Пезешкиан: безопасность Ближнего Востока – безопасность мусульман

Бейрут: операция Израиля против Ливана – Третья Ливанская война

Бейрут: операция Израиля против Ливана – Третья Ливанская война

Железный купол: как работает самая важная защита Израиля?

Железный купол: как работает самая важная защита Израиля?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы