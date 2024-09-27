Боррель: конфликт между Ираном и Израилем приведет к росту цен на нефть

Среди последствий эскалации конфликта между Ираном и Израилем может стать повышение цен на нефть. Об этом заявил Жозеп Боррель.

Рост цен на нефть может стать существенным последствием эскалации конфликта между Ираном и Израилем, рассказал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в диалоге с журналистами.

Он отмечает, что необходимо предотвратить дальнейшее нарастание конфликта. Боррель также выдвинул предположение в разговоре с телеканалом TVI, что Израиль не оставит атаку Ирана без ответа.

«Рост цен на нефть стал бы серьезным последствием. Самым серьезным стала бы открытая война <…> между Израилем и Ираном, в которую неизбежно вмешалось бы больше действующих лиц»

- Жозеп Боррель

Напомним, что 1 октября Иран нанес массированный удар по военной и газовой инфраструктуре Израиля. В этот день было выпущено около 500 баллистических ракет.