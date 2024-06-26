Участников октябрьских погромов в Махачкале будут судить на Кубани

Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы, произошедших осенью минувшего 2023 года, предстанут перед судами в кубанских Армавире и Усть-Лабинске, сообщает телеканал столицы Кубани.

Арестованным тринадцати фигурантам уголовных дел, возбужденных после беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые прошли осенью минувшего года, предстоит предстать перед судами краснодарских городов Армавира и Усть-Лабинска, сообщает телеканал "Краснодар".

Ранее об этом в своем Telegram-канале заявил глава Дагестана Сергей Меликов, пояснив: рассматривать их уголовные дела будут кубанские суды для того, чтобы исключить субъективный фактор.

Судьбу пяти подсудимых определит Армавирский городской суд - злоумышленникам грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Дальнейшую судьбу еще восьмерых подсудимых будет решать Усть-Лабинский районный суд.

Участниками дела с противоположной стороны стали представители нескольких авиаперевозчиков.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", вечером 29 октября несколько тысяч человек собрались возле аэропорта Махачкалы и пытались устроить беспорядки из-за того, что в воздушной гавани дагестанской столицы приземлился самолет из Тель-Авива, на борту которого находились преимущественно женщины и дети. Протестующие выкрикивали лозунги в поддержку палестинцев на фоне военного конфликта в секторе Газа, после чего прорвались в аэропорт и устроили собственный "досмотр" прибывших пассажиров.