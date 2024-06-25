Один из убитых в Дагестане боевиков участвовал в погромах в аэропорту

Дагестанский руководитель Сергей Меликов рассказал о том, чем занимался один из боевиков, который был ликвидирован во время терактов в Махачкале и Дербенте.
Глава региона заявил, что тот террорист принимал участие в беспорядках, которые прошли 29 октября 2023 года в аэропорту столицы республики.
"Один из убитых террористов оказался участником беспорядков в махачкалинском аэропорту"
- Сергей Меликов
Беспорядки в аэропорту Махачкалы
В конце октября прошлого года тысячи местных жителей собрались в аэропорту Махачкалы, куда должен был приземлиться самолет из Тель-Авива".
Участники устроили погромы, а затем прорвались на взлетно-посадочную полосу после прибытия лайнера. Они искали "беженцев из Израиля".
Теракты в Дагестане
23 июня в Махачкале и Дербенте были совершены нападения на церкви, синагоги и посты ДПС. От рук террористов погибли свыше 20 человек. 6 боевиков были уничтожены.