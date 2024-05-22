Вестник Кавказа

Запрет на ношение никаба анонсировали в Дагестане

Запрет на ношение никаба анонсировали в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане до конца этой недели может вступить в силу запрет на ношение никаба. Об этом объявит Муфтият республики.

В ближайшие несколько дней Муфтият Дагестана должен будет принять решение о запрете ношения никаба. Об этом рассказал 1 июля муфтий республики Ахмад Абдулаев.

В ходе встречи в Махачкале с представителями общественных институтов он отметил, что это может произойти уже сегодня вечером.

"Сегодня вечером или завтра, на днях, никаб будет полностью по фетве, то есть по решению шариатскому, в запрете"

– муфтий РД

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