Запрет на ношение никаба анонсировали в Дагестане

В Дагестане до конца этой недели может вступить в силу запрет на ношение никаба. Об этом объявит Муфтият республики.

В ближайшие несколько дней Муфтият Дагестана должен будет принять решение о запрете ношения никаба. Об этом рассказал 1 июля муфтий республики Ахмад Абдулаев.

В ходе встречи в Махачкале с представителями общественных институтов он отметил, что это может произойти уже сегодня вечером.

"Сегодня вечером или завтра, на днях, никаб будет полностью по фетве, то есть по решению шариатскому, в запрете"

– муфтий РД