Запрет на никаб: чего стоит опасаться?

Глава Совета по правам человека России хочет обсудит вопрос о запрете никаба с представителями региональных властей и традиционного ислама. Это вызвало резонанс среди мусульман, которые призывают не уходить в крайности в принятии любых решений. Расскажем, что такое никаб, где и почему он запрещен и как относится к нему общество.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое никаб?

Никаб - это своего рода платок, нередко черного цвета, который носят некоторые мусульманки, преимущественно в странах Аравийского полуострова. Никаб состоит из двух частей: налобной повязки и двух полотен-платков, которые крепятся к повязке. Один из платков прикрывает все лицо, кроме глаз, а второй - волосы сверху и сзади. Иногда прорезь для глаз на одном из платков задрапирована вуалью. Зачастую никаб носят женщины, исповедующие суннитский ислам.

Никаб как головной убор возник задолго до появления ислама: одной из основных его функций была защита от пыли и песка в пустынных регионах, в том числе на Аравийском полуострове и в Египте.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли носить никаб в России?

В России запрета на ношение никаба нет. На законодательном уровне нет ничего, чтобы ограничивало свободу выражения религиозной принадлежности мусульман, в том числе и в плане одежды. Причем никаб далеко не самый распространенный элемент одежды среди мусульманок России. Зачастую женщины, исповедующие ислам в российских регионах, предпочитают хиджаб - традиционный платок, прикрывающий волосы и плечи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как Духовное управление мусульман РФ относится к никабу?

Духовное управление Мусульман (ДУМ) России, главная религиозная организация мусульман страны, напоминает о том, что исламские ученые по-разному относятся к никабу, но никто из них не выступает за его запрет. Сам ДУМ считает, что одежда мусульман должна соответствовать нормам светского общества и не должна вызывать отрицательного отношения окружающих.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте организации 21 мая вскоре после заявления главы Совета по правам человека России Валерия Фадеева, ДУМ готов к обсуждению вопросов, которые касаются ношения никаба. При этом религиозная организация мусульман опасается, что запрет на никаб в России может привести к ухудшению имиджа страны в глазах международных партнеров, среди которых немало мусульманских стран. Кроме того, не исключен также рост напряженности среди российской мусульманской общественности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что говорит Аляутдинов о возможном запрете никаба?

Ильдар Аляутдинов, муфтий Москвы и главный имам джума-мечети столицы отметил в интервью изданию РБК, что возможный запрет на ношение никаба будет нарушать конституционные права граждан России, предусматривающие свободу вероисповедания.

В каких странах и почему запрещен никаб?

На сегодняшний день ношение никаба в общественных местах запрещено в ряде стран по определенным причинам.

Африка

В 2015 году четыре африканских государства, в том числе Конго, Чад, Камерун и Гвинея инициировали запрет на ношение никаба, прикрывающего лицо. Сделано это было на фоне террористических атак исламистской организации ”Боко харам”, большинство из которых осуществлялись молодыми женщинами в традиционной мусульманской одежде.

Европа

Во Франции с 2010 года существует закон, запрещающий носить не только никаб, но и любой другой предмет одежды или индивидуальной защиты, который скрывает лицо, в том числе маски, шлемы и балаклавы в общественных местах.

В Нидерландах так называемый ”запрет на бурку” (верхнюю одежду, скрывающую лицо и тело) действует с 2012 года.

В том же году Дания запретила ношение никаба и бурки, поскольку ”они символизируют концепцию восприятия женщины, в отношении которой мы выступаем против”, - заявил в то время премьер-министр страны.

В Германии запрещено носить вуаль, скрывающую лицо в таких общественных местах, как университеты, суды и школы.

В Австрии запрет на бурки и вуали, скрывающие лицо, был введен в 2017 году с тем, чтобы спасти коалиционное правительство.

В целом ряде других стран ношение никаба в общественных запрещено частично в некоторых областях и регионах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центральная Азия

В ноябре 2023 года Узбекистан запретил носить паранджу (бурку) в общественных местах с целью поддержания общественного порядка в стране, а также для сбора информации в рамках системы ”Безопасный город”.

Казахстан также рассматривает возможность ввести запрет на ношение никаба, поскольку такая форма одежды мешает полиции идентифицировать личность человека. Законопроект о запрете был разработан в 2016 году, однако тогда казахские власти от него отказались, посчитав нецелесообразным.

Осенью прошлого года Кыргызстан также предложил запретить ношение паранджи и никаба из-за увеличения количества религиозных течений радикального толка.

В Таджикистане борьба с никабами у женщин и бородами мужчин продолжается уже более десяти лет из-за проблем с исламизацией общества.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему запрещают никаб?

Исходя из общемировой практики запрещения никабов и в целом любой другой мусульманской одежды, можно выделить три основных причины, по которым это происходит:

необходимость принятия мер безопасности для борьбы с терроризмом (африканские страны) борьба с нежеланной идеологией (большинство европейских стран) необходимость установления личности (как в Узбекистане).

Что касается преступности и никаба, то, согласно рейтингу преступности World Population Review за 2024 год, в таких странах как Саудовская Аравия, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Бахрейн (где разрешено носить никаб), число преступлений на порядок меньше, чем, например, во Франции, Нидерландах и даже Швейцарии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К чему приводит запрет никаба?

Запрет никаба, а также других форм религиозной одежды на государственном уровне в странах, где проживает многочисленная мусульманская община и в целом процент людей, исповедующих ислам, высок, вызывает массовые протесты. В частности, так было во Франции, Дании, Австрии и ряде других стран.

Есть и обратная сторона медали: в Нидерландах, например, запрет на никаб привел к увеличению насилия в отношении мусульманок, в том числе и тех, кто не носит никаб.

Стоит также учитывать и тот факт, что запрет никаба ставит носящую его женщину перед выбором: отказаться от своих религиозных убеждений или не появляться в общественных местах.