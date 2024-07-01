Кремль отреагировал на разговоры о запрете никабов в России

В Кремле прокомментировали разговоры на тему запрета никабов в России. Там заявили, что Кремль не участвует в данной дискуссии. Ранее в Дагестане временно запретили никабы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на последние разговоры, связанные с запретом никабов в России.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Кремль не принимает участия в данных разговорах.

Ранее заммуфтия Дагестана Абдулла Салимов объявил о временном запрете ношения никабов в республике до устранения выявленных угроз обществу.