Вестник Кавказа

Кремль отреагировал на разговоры о запрете никабов в России

Мусульманки в абайе на улице Стамбула
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле прокомментировали разговоры на тему запрета никабов в России. Там заявили, что Кремль не участвует в данной дискуссии. Ранее в Дагестане временно запретили никабы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на последние разговоры, связанные с запретом никабов в России.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Кремль не принимает участия в данных разговорах.

Ранее заммуфтия Дагестана Абдулла Салимов объявил о временном запрете ношения никабов в республике до устранения выявленных угроз обществу.

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