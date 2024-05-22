Никаб: что это и чем он отличается от хиджаба и паранджи?

Россия, вслед за остальным миром, в том числе и некоторыми мусульманскими странами, активно обсуждает вопрос никаба: стоит ли запрещать это вид женской мусульманской одежды или нет. Что такое никаб, чем он отличается от другой женской мусульманской одежды и в каких странах его носят чаще всего - рассказываем в этом материале.

Всё больше голосов, в том числе в регионах с преимущественно мусульманским большинством раздаются в поддержку запрета никаба.: в частности, муфтият Дагестана собирается до конца недели принять решение - фетву - исключающее ношение женщинами республики противоречивого предмета гардероба.

Что такое никаб?

Никаб - это элемент женской мусульманской одежды, который, простыми словами, представляет собой два сшитых вместе куска ткани, крепящиеся к налобной повязке: одна часть никаба прикрывает лицо, кроме глаз, а вторая - волосы. Зачастую мусульманский никаб чёрного цвета, однако допустимы и другие однотонные, не яркие цвета, которые, в первую очередь, должны подчёркивать скромность женщины, носящей никаб.

Никаб может быть как с открытой прорезью для глаз, так и с тканью, которая её закрывает. Слово ”никаб” с арабского переводится как ”вуаль”.

Никаб в России носит незначительное количество мусульманских женщин, отдавая предпочтение хиджабу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое хиджаб?

Хиджаб - это деталь традиционного женского мусульманского гардероба, которая обязательно прикрывает волосы. В целом разновидностей хиджаба две: непосредственно платок, под который зачастую надевается специальная шапочка, скрывающая волосы, а также длинный хиджаб, своего рода платье, закрывающее всё, кроме лица и рук.

Само слово ”хиджаб” означает ”завеса”. В Коране это слово использовалось исключительно для обозначения шторки, которая отделяла часть дома, где жили жёны Мухаммеда от остального пространства. Для обозначения непосредственно женского платка в Коране используется слово ”химар”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое паранджа?

Паранджа - традиционный мусульманский покров женщин Центральной Азии. Паранджа представляет собой длинный халат с соединёнными сзади длинными рукавами, прикрывающий голову и тело. Лицо в парандже закрывает специальная сетка из конского волоса - чачван. Паранджа - это верхняя одежда. Значительное распространение паранджа получила в Узбекистане и Таджикистане.

Слово ”паранджа” калька с персидского ”фаранджи”, и переводится оно как ”одежда”. Изначально паранджа служила предметом гардероба как мужчин, так и женщин, и голову не прикрывала, но в начале XIX она стала обязательным элементом гардероба мусульманских женщин Узбекистана и Таджикистана.

Чем никаб отличается от хиджаба?

Несмотря на то, что и никаб, и хиджаб - одежда мусульманок, это два совершенно разных, в первую очередь, понятия:

Хиджаб можно описать как в целом концепцию скромности для мусульманских женщин, предусматривающую выполнение определённых правил по достижению возраста половой зрелости. Никаб - исключительно элемент одежды. Хиджаб в качестве платка или платья не закрывает лицо. Никаб закрывает. Хиджаб является обязательным для ношения на законодательном уровне в таких странах, как Иран, Афганистан, Саудовская Аравия, Ирак и Индонезия. Ношение никаба законодательно не закреплено ни в одной из стран мира. Хиджаб как концепция появился с распространением ислама, никаб как элемент одежды существовал задолго до ислама в пустынных регионах мира в качестве элемента одежды, защищающего, в первую очередь, от пыли. С увеличением мусульманского населения по всему миру хиджаб стал самой популярной среди женщин-мусульманок частью гардероба. Никаб, в свою очередь, подвергается критике во многих странах, и даже запрещён в ряде государств, в том числе, в Тунисе, Австрии, Дании, Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Таджикистане, Болгарии, Камеруне, Чаде, Республике Конго, Марокко, Габоне, Китае, на Шри-Ланке. Мусульманское духовенство по всему миру приветствует и поощряет ношение женщинами хиджаба, в то время как никаб, не являясь обязательным, в последнее время рассматривается как элемент одежды, противоречащий современным нормам безопасности в обществе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем никаб отличается от паранджи?

Никаб и паранджа - два разных элемента женского мусульманского гардероба, но обобщает их тот факт, что оба они покрывают голову и лицо. При этом:

Никаб - это женский головной убор, а паранджа - это верхнее платье. Никаб может прикрывать, а может и не прикрывать глаза, паранджа обязательно закрывает глаза. Никаб по-прежнему распространённый элемент одежды в странах Персидского залива, паранджа, скорее, часть культурного наследия преимущественно центральноазиатских стран. Единственная страна в мире, где сегодня от женщин официально требуется ношение разновидности паранджи - бурки - это Афганистан.

Зачем никаб если есть хиджаб?

Большинство исламских богословов сходятся во мнении, что ношение никаба не обязательно и не нужно: хиджаба для демонстрации скромности и религиозности мусульманской женщине вполне достаточно. Фактически, единственная школа, которая предписывает ношение никаба женщинами - это ханбалитский мазхаб - одна из четырёх основных и самая малочисленная школа ислама суннитского толка.

В целом, до третьей четверти XX века ношение никаба ограничивалось небольшими общинами преимущественно стран Аравийского полуострова, однако с укреплением на мировой мусульманской арене позиций Саудовской Аравии, где школа ханбализма - официальная, в том числе посредством строительства мечетей в разных странах, никаб приобрёл большую популярность. Со временем его стали использовать террористы, в качестве камуфляжа, в частности, в Африканских странах, что привело к массовому отказу от вуалей, в том числе и никабов во многих государствах.