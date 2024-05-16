Исмаил Бердиев: в России нет пропаганды ношения никаба

В России предложили ввести запрет на ношение женщинами никаба, при этом в наряд российских мусульманок этот предмет одежды обычно не входит, отметил Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.
"Касаемо никаба, которым женщины закрывают лицо, оставляя щелочки для глаз, - этого по шариату нет. Никаб - обычай в некоторых восточных странах. У нас, повторю, этого нет. Поэтому у женщины лицо должно быть открыто"
– Бердиев
Закрытое тканью лицо встречается у женщина в ряде восточных государств, а мусульманки, как и православные женщины, по традиции покрывают голову.
"Да, мы за то, чтобы они носили платки, чтобы волосы у девушек и женщин были прикрыты. Кстати, в православии тоже так"
– Бердиев
Пропаганды ношения никаба в РФ нет, подчеркнул он в беседе с РИА Новости.
Ранее в ДУМ РФ высказались против введения запрета на никаб, так как это может ущемлять права граждан, вызвать недовольство мусульманского сообщества, а также негативно повлиять на будущее отношений России и исламских стран, включая Ближний Восток.