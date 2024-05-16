Исмаил Бердиев: в России нет пропаганды ношения никаба

Никаб, закрывающий лицо мусульманки, в России не входит в традицию. Этот головной убор носят женщины в некоторых восточных странах, рассказал муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

В России предложили ввести запрет на ношение женщинами никаба, при этом в наряд российских мусульманок этот предмет одежды обычно не входит, отметил Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

"Касаемо никаба, которым женщины закрывают лицо, оставляя щелочки для глаз, - этого по шариату нет. Никаб - обычай в некоторых восточных странах. У нас, повторю, этого нет. Поэтому у женщины лицо должно быть открыто"

– Бердиев

Закрытое тканью лицо встречается у женщина в ряде восточных государств, а мусульманки, как и православные женщины, по традиции покрывают голову.

"Да, мы за то, чтобы они носили платки, чтобы волосы у девушек и женщин были прикрыты. Кстати, в православии тоже так"

– Бердиев

Пропаганды ношения никаба в РФ нет, подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Ранее в ДУМ РФ высказались против введения запрета на никаб, так как это может ущемлять права граждан, вызвать недовольство мусульманского сообщества, а также негативно повлиять на будущее отношений России и исламских стран, включая Ближний Восток.