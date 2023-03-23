Вестник Кавказа

В ДУМ РФ прокомментировали вопрос о запрете никаба в России

В ДУМ РФ прокомментировали вопрос о запрете никаба в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Духовное управление мусульман России не пропагандирует ношение женщинами никаба, напомнил Аляутдинов. Муфтий не считает нужным вводить запрет на никаб в России.

Заместитель председателя Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов прокомментировал идею о том, чтобы мусульманкам в РФ было запрещено носить никаб.

С идеей запрета на никаб, закрывающий лицо мусульманок, выступил ранее глава СПЧ Валерий Фадеев.

"Сегодня Россия выходит на новый уровень в укреплении отношений со странами Востока. Сложно представить, что это будет возможно в случае, если в России никаб будет под запретом"

– Аляутдинов

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Запрет станет нарушением Конституции России и вызовет недовольство мусульманского сообщества, отметил он в беседе с РБК.

"ДУМ РФ не пропагандирует ношение никаба в современном обществе и считает, что в условиях светского государства будет более правильным соблюдать общепринятые религиозные правила и выбирать одежду, которая, наряду с соответствием основным требованиям ислама, не будет вызывать негативного отношения у окружающих"

– Аляутдинов

Он добавил, что ДУМ РФ готов к обсуждению данного вопроса с российскими властями.

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