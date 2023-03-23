В ДУМ РФ прокомментировали вопрос о запрете никаба в России

Заместитель председателя Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов прокомментировал идею о том, чтобы мусульманкам в РФ было запрещено носить никаб.
С идеей запрета на никаб, закрывающий лицо мусульманок, выступил ранее глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Сегодня Россия выходит на новый уровень в укреплении отношений со странами Востока. Сложно представить, что это будет возможно в случае, если в России никаб будет под запретом"
– Аляутдинов
Запрет станет нарушением Конституции России и вызовет недовольство мусульманского сообщества, отметил он в беседе с РБК.
"ДУМ РФ не пропагандирует ношение никаба в современном обществе и считает, что в условиях светского государства будет более правильным соблюдать общепринятые религиозные правила и выбирать одежду, которая, наряду с соответствием основным требованиям ислама, не будет вызывать негативного отношения у окружающих"
– Аляутдинов
Он добавил, что ДУМ РФ готов к обсуждению данного вопроса с российскими властями.