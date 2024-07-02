Запрет на никаб в Казахстане - идею прокомментировал муфтий

Будет ли в Казахстане вводиться запрет на никаб? Решение примет правительство. В ДУМ Казахстана отметили, что никаб не предписан шариатом.

Возможный запрет на ношение никаба в Казахстане оценил Верховный муфтий республики Наурызбай кажы Таганулы.

По данным казахстанских СМИ законопроект о запрете на никаб в настоящее время рассматривается министерством информации и культуры Казахстана.

"Мы, ДУМК Казахстана, пропагандируем основы религии. Мы должны понять, что никаб – это одежда, закрывающая лицо. Шариат не предписывает ношение такой одежды"

– Верховный муфтий Казахстана

Никаб покрывает женщину так, чтобы лицо не могли увидеть посторонние, для глаз в ткани есть узкая прорезь. Это традиционная женская одежда для мусульман в некоторых странах, Казахстан не входит в их число.

Муфтий напомним, что ДУМК не законодательный орган, оно подчиняется закону, передает Zakon.kz.