Вестник Кавказа

Религиозные законы не должны быть выше светских – Меняйло

Сергей Меняйло
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Северной Осетии заявил, что граждане России должны, в первую очередь, соблюдать светские законы. Он подчеркнул, что религиозные законы не должны главенствовать над светскими.

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло в интервью телеканалу RTVI высказался по теме запрета никабов в России, включая в регионах Северного Кавказа.

Глава республики заявил, что граждане страны должны соблюдать, в первую очередь, светские законы. Он отметил, что по ним живут и на Кавказе.

Меняйло напомнил, что в Конституции страны написано, что Россия является светским государством. Он сказал, что не должно быть такого, что одна группа лиц живет исключительно по религиозным законам.

По словам главы Северной Осетии светские законы должны быть выше религиозных, иначе другая картина не приведет ни к чему хорошему. Руководитель добавил, что есть общепринятые нормы и правила поведения.

«Да, есть религиозные обряды, пожалуйста. Кто кому запрещает ходить в храм, молиться? Вот у нас недавно крестный ход был. Кто кому запрещает ходить в мечеть молиться?»

- Сергей Меняйло

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