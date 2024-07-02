Вестник Кавказа

Муфтият Дагестана упразднил отдел фетв

Муфтият Дагестана упразднил отдел фетв
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Муфтияте ДР произошло структурное изменение – упразднен отдел фетв. В будущем возможно продолжение реорганизации муфтията.

Отдел фетв убран из структуры дагестанского муфтията. Это решение было принято Муфтием Дагестана Ахмадом Абдуллаевым, рассказал Муфтият РД.

"Сегодня муфтий РД шейх Ахмад афанди Абдуллаев провел собрание с работниками отдела фетв и примирения. Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени"

- Муфтият Республики Дагестан

В будущем ожидается продолжение реорганизации муфтията, как отмечает Абдуллаев.

Одно из недавних решений отдела фетв Муфтията РД касается временного запрета ношения никаба в Дагестане.

Напомним, что никаб – элемент женской одежды, который полностью закрывает лицо, оставляя небольшую прорезь для глаз. Традиционно имеет черный цвет.

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