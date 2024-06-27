Вестник Кавказа

В Дагестане временно запрещено ношение никаба

В Дагестане временно запрещено ношение никаба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Муфтият Дагестана временно запретил ношение никабов – решение об этом было принято на основании заключения отдела фетв, ранее ношение такой одежды раскритиковал глава Дагестана Сергей Меликов.

Муфтият Дагестана на основании заключения отдела фетв объявил о временном запрете ношения никабов, сообщил в Telegram-канале организации заместитель муфтия республики Абдулла Салимов.

"Муфтий, ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религий, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения"

- Абдулла Салимов

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее глава Дагестана Сергей Меликов выступил против никабов, отметив, что эта одежда не свойственна Кавказу, и он против него с точки зрения безопасности, поскольку такая одежда позволяет скрывать под ним мужчин, а женщинам проносить запрещенные предметы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1930 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В муфтияте Дагестана не нашли аргументов для полного запрета никаба

В муфтияте Дагестана не нашли аргументов для полного запрета никаба

Никаб: что это и чем он отличается от хиджаба и паранджи?

Никаб: что это и чем он отличается от хиджаба и паранджи?

Никаб и хиджаб - муфтии Дагестана назвали отличие

Никаб и хиджаб - муфтии Дагестана назвали отличие

Запрет на ношение никаба анонсировали в Дагестане

Запрет на ношение никаба анонсировали в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы