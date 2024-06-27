В Дагестане временно запрещено ношение никаба

Муфтият Дагестана на основании заключения отдела фетв объявил о временном запрете ношения никабов, сообщил в Telegram-канале организации заместитель муфтия республики Абдулла Салимов.
"Муфтий, ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религий, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения"
- Абдулла Салимов
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее глава Дагестана Сергей Меликов выступил против никабов, отметив, что эта одежда не свойственна Кавказу, и он против него с точки зрения безопасности, поскольку такая одежда позволяет скрывать под ним мужчин, а женщинам проносить запрещенные предметы.