Меликов: никаб не свойствен Кавказу

Глава Дагестана выступил против никабов. Он заявил, что одежда не свойственна Кавказу. Меликов подчеркнул, что против него с точки зрения безопасности.

Руководитель Дагестана Сергей Меликов рассказал о своем отношении к никабу. Он заявил, что данная одежда не свойственна Кавказу.

Глава региона подчеркнул, что выступает против ношения никаба, поскольку позволяет скрывать под ним мужчин, а женщинам проносить запрещенные предметы.

При этом Меликов отметил, что, несмотря на выступление против никаба с точки зрения безопасности, эта одежда не является причиной развития радикализма.