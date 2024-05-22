Вестник Кавказа

Меликов: никаб не свойствен Кавказу

Меликов: никаб не свойствен Кавказу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Дагестана выступил против никабов. Он заявил, что одежда не свойственна Кавказу. Меликов подчеркнул, что против него с точки зрения безопасности.

Руководитель Дагестана Сергей Меликов рассказал о своем отношении к никабу. Он заявил, что данная одежда не свойственна Кавказу.

Глава региона подчеркнул, что выступает против ношения никаба, поскольку позволяет скрывать под ним мужчин, а женщинам проносить запрещенные предметы.

При этом Меликов отметил, что, несмотря на выступление против никаба с точки зрения безопасности, эта одежда не является причиной развития радикализма.

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