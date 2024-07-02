Никаб вызывает страх и напряженность – муфтият Дагестана

Запрет на ношение никаба в Дагестане объяснили ситуацией в современном обществе, где женщина в этом предмете одежды привлекает большое внимание. Многие сегодня боятся никаба, он стал признаком радикализма.

Муфтият Дагестана выпустил заявление по поводу введения временного запрета на ношение никаба.

"В наше время никаб стал предметом обсуждения и споров, и возникла новая реальность, в которой его ношение имеет обратный эффект. По этой причине никаб вызывает у большей части населения страх и опасения. Более того, сегодня никаб привлекает к девушке пристальное внимание и стал причиной усугубления напряженности в обществе"

– муфтият республики

Шариат не предписывает мусульманке прятать лицо за никабом, кроме того, современные реалии указывают на то, что от ношения этого предмета одежды, вызывающего неоднозначные реакции, лучше отказаться.

"В некоторых странах никаб стал признаком религиозного радикализма и фанатизма. <…> Поэтому в некоторых обстоятельствах ученые-богословы и религиозные лидеры могут рекомендовать отказаться от ношения никаба во избежание угрозы безопасности всего общества"

– муфтият

Решение дагестанского муфтията подписано группой докторов исламских наук.

Никаб стал нежелательным не только в Дагестане, но и в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Отметим, что традиционно мусульманки в России предпочитают хиджаб.