Песков о никабе: безопасность важнее

В Кремле прокомментировали дискуссию о необходимости запрета никабов в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если приходится выбирать между интересами безопасности и ношением закрывающей лицо одежды, то более важно первое.

Если соблюдение некоторых традиций, например, ношение никаба, вступает в противоречие с требованиями безопасности, то в определенных ситуациях безопасность оказывается в приоритете, заявил пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков пояснил, что в наше время есть ситуации, когда обеспечение безопасности становится первостепенной задачей. В такие моменты ношение любой одежды, закрывающей лица, затрудняет работу правоохранителей, пишет ТАСС.

"Я считаю, что когда такая ситуация и когда интересы обеспечения безопасности диктуют такую необходимость, то все, включая мусульман, должны к этому относиться к полным уважением"

– представитель Кремля

Никаб – что это такое?

Никаб представляет собой женский головной убор, который закрывает практически все лицо, оставляя на виду только глаза. Наиболее распространен в странах Аравийского полуострова. В России мусульманки никаб носят очень редко, предпочитая хиджаб, который прикрывает волосы, а также шею и плечи, оставляя открытым лицо.

Вопрос о необходимости его запрета встал после терактов в Махачкале и Дербенте, которые произошли 23 июня. Тогда высказывались мнения, что, воспользовавшись никабом, мужчина может притвориться женщиной, а женщина – пронести опасные предметы. Духовные власти ряда регионов СКФО запретили либо ограничили ношение никабов.