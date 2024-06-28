Запрет на никабы ввели в Карачаево-Черкесии

Никаб попал под запрет в КЧР, соответсвующее решение принято муфтиятом Карачаево-Черкесии.
"Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии считает ношение никаба в современных условиях в России запретным, до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения"
– муфтий республики, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев
Запрет вводится в соответствии с постановлением Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа относительно хиджаба и никаба. В хиджабе у мусульманки покрыта голова, однако лицо остается открытым.
"Постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и т.п. скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях"
– заявление Координационного центра
В сообщении отмечается, что никаб не считается обязательным элементом одежды в исламе, не характерен для СКФО, а также запрещен в ряде мусульманских стран для ношения в общественных местах.