Никаб в Северной Осетии рекомендовали не носить

В Северной Осетии ношение никаба стало нежелательным, главное духовное управление мусульман рекомендовало отказать от ношения данного предмета одежды.
"В соответствии с постановлением, принятым Координационным центром мусульман Северного Кавказа по запрету ношения никаба мы также рекомендуем придерживаться этого решения в республике Северная Осетия"
– заместитель муфтия Северной Осетии Ибрагим Дзагуров
По оценке Координационного центра мусульман Северного Кавказа, сегодня ношение никаба в России нежелательно и вредно. Временный запрет в связи с постановлением Центра ранее был введен муфтиями в Дагестане и КЧР.
Никаб – головной убор, который носят мусульманки в некоторых странах. Он скрывает все лицо, оставляя открытыми только глаза. Для российских мусульман эта одежда не свойственна.