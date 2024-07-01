Никаб в Северной Осетии рекомендовали не носить

Еще один регион Северного Кавказа выпустил рекомендацию по отказу от ношения никаба. Ранее Координационный совет мусульман СКФО постановил целесообразным запрет на никаб.

В Северной Осетии ношение никаба стало нежелательным, главное духовное управление мусульман рекомендовало отказать от ношения данного предмета одежды.

"В соответствии с постановлением, принятым Координационным центром мусульман Северного Кавказа по запрету ношения никаба мы также рекомендуем придерживаться этого решения в республике Северная Осетия"

– заместитель муфтия Северной Осетии Ибрагим Дзагуров

По оценке Координационного центра мусульман Северного Кавказа, сегодня ношение никаба в России нежелательно и вредно. Временный запрет в связи с постановлением Центра ранее был введен муфтиями в Дагестане и КЧР.

Никаб – головной убор, который носят мусульманки в некоторых странах. Он скрывает все лицо, оставляя открытыми только глаза. Для российских мусульман эта одежда не свойственна.