Вестник Кавказа

Чествование сборной Грузии пройдет в центре Тбилиси

Чествование сборной Грузии пройдет в центре Тбилиси
Сборную Грузии по футболу встретят 2 июля в центре Тбилиси. Вечером команда начнет движения до площади Свободы. Она будет передвигаться на открытом автобусе.

Сборную Грузии по футболу будут чествовать сего в Тбилиси после возвращения с европейского первенства в Германии. Мероприятие организовало правительство страны.

Официальная встреча команды состоится в 22:00 по местному времени на площади Свободы. До этого в 21:30 она начнет путь на открытом автобусе со стадиона имени Михаила Месхи.

Напомним, сборная Грузии сегодня вернулась домой после выступления на Евро-2024. На этом турнире команда смогла выйти из группы и сыграть в 1/8 финала.

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