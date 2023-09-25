В Пицунде открылся амфитеатр под открытым небом

Отреставрированный амфитеатр в городе Пицунда в Абхазии возобновил работу. Под открытым небом можно будет посмотреть кино или послушать музыку.

В Пицунде появилось новое общественное пространство, которое привлечет как местных жителей, так и туристов - открыт амфитеатр, передает Абхазское телевидение.

Объект был построен в советские годы, последние десятилетия он не функционировал и был заброшен. Восстановить амфитеатр решила местная семья Кове.

"Первым местом моей работы был амфитеатр, тогда мне было около 12 лет. Каждый вечер я включал для зрителей художественные фильмы. Это место стало родным, и я начал думать, как разнообразить работу амфитеатра, продвигать здесь абхазскую культуру"

– Даут Кове

В советские годы на площадке амфитеатра в Пицунде проводились концерты, различные фестивали, культурные мероприятия. Вскоре восстановленный амфитеатр снова будет принимать гостей, его вместимость - 850 человек.