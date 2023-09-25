Пицунда вошла в рейтинг курортов с чистым воздухом

Курорт в Абхазии вошел в список главных туристических направлений с чистым воздухом.
Согласно данным сервиса бронирований ТВИЛ.РУ, за чистым воздухом в сентябре россияне чаще всего едут в горные локации, города с большим количеством зелени, на морские курорты.
Первое место досталось Кисловодску, второе - Пицунде, третье - Красной Поляне.
Пицунда в Абхазии в сентябре может порадовать теплым морем и комфортной погодой. Курорт расположен на побережье, над которым возвышаются зеленые горы. Сосновые рощи, прославившие Пицунду, создают возможности для аэротерапии.
Также в топ городов с чистым воздухом, где россияне отдыхают в этом сентябре, вошли каспийский Дербент, балтийский Зеленоградск, Ессентуки, Владикавказ, Петропавловск-Камчатский, Псков и Домбай.