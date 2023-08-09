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Курорт Пицунда в Абхазии знаменит не только пляжами, но и соснами, занесенными в Красную книгу. Пицундская сосновая роща лечит астму, аллергии, насыщает организм витаминами и микроэлементами. Расскажем, как добраться до крупнейшей в мире рощи пицундской сосны, и где найти сосновый бор на территории России.

Уникальная пицундская целебная сосна - визитная карточка Абхазии. Ее также можно найти в некоторых южных регионах России. Чем славится пицундская сосна и где найти рощи этого ароматного дерева?

Как появилась сосна в Пицунде?

Пицундская сосна происходит из турецкой калабарийской сосны, произрастающей на восточных побережьях Ближнего Востока и Средиземноморья.

Крупное дерево семейства Сосновых встречается на территории восточно-европейского региона, чаще всего в Абхазии. Свое наименование вид получил от города Пицунда.

Когда мыса Пицунда еще не было, море плотно прилегало к Каваклукской возвышенности. Постепенно континент поднялся, а море отступило. Воды реки Бзыбь создали почву, плодотворную для роста сосны, и вскоре она заполнила весь мыс.

Nuvens, wikimedia

Пицунда стала популярным курортом Советского Союза, во многом, благодаря целебному воздуху сосновой рощи. В соседнем Мюссерском заповеднике, располагалась госдача Сталина и Горбачева.

Пицундская сосновая роща – остаток древней крымско-кавказской флоры.

Сосновая роща в Абхазии

Основной ареал Пицундского соснового леса составляет 200 гектаров и простирается вдоль побережья Черного моря полосой шириной 7 километров. Это самый большой массив длиннохвостых реликтовых сосен.

Сколько лет живет пицундская сосна? В основном деревьям по 80 лет, есть деревья старше - им 150-200 лет. Есть и гигант, получивший имя «Патриарх», возраст дерева высотой 40 метров и диаметром 1,5 метра составляет около 500 лет.

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Как правило, вышеуказанный сорт растет компактными группами, рощами. Сосны не бояться соленых морских брызг, засушливой и жаркой погоды, скалистой почвы. На утесах можно увидеть деревья, растущие буквально из скалы, да еще и под наклоном. А вот суровые морозы, ниже отметки 25 градусов по Цельсию могут погубить великанов. Процесс плодоношения составляет от 20 до 25 лет. Рост быстрый и активный.

Как добраться до Пицундской рощи?

Роща расположена в пределах Пицунды на территории Пицундско-Мюссерского заповедника. Добраться туда можно по набережной. Вход бесплатный, по специально обозначенным тропам. Некоторые участки закрыты для посещения, также в роще запрещается ставить палатки и въезжать на территорию на транспорте.

Поблизости от сосновой рощи в Пицунде есть несколько пляжей, что позволяет совмещать пляжных и оздоровительный отдых в Абхазии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пицундская сосна в Геленджике

Самая крупная сосновая роща находится в границах Пицундско-Мюссерской заповедной зоны в Абхазии, а также в окрестностях, прилегающих к ней.

Пицундская сосна водится и в России. От Анапы до границы с Абхазией в Сочи можно найти эти удивительные деревья. Самые крупные рощи расположены на территории Большого Геленджика. Районы между селом Дивноморье, Джанхот Краснодарского края и Прасковеевская щель заполнены пицундскими соснами, здесь можно посетить Джанхотский бор. Небольшие хвойные островки встречаются недалеко от горных хребтов Маркотх и Туапхат на северо-западе Большого Кавказа, вблизи туапсинских сел Бжид и Ольгинка.

Полезные свойства сосны

Люди, страдающие болезнями дыхательных путей, ежегодно стараются отдыха в местах произрастания сосен. Абхазский курорт лечит с помощью фитонцидов – биологически активных веществ, которые образуют нагретые на солнце растения.

Чем пицундская сосна отличается от обычной? Благодаря длинным иголкам, до 18 см, фитонцидов у пицундской сосны в 6 раз больше обычной. Обеззараживающее свойство – их главное преимущество, они убивают и подавляют рост патогенных бактерий, лечат туберкулезную палочку.

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Озон тридцати тысячи древних сосен, вместе с соленым воздухом черноморской бухты, создают в Пицунде исцеляющий микроклимат. На побережье можно найт санатории, названные в честь целебной сосны.

Максимальную пользу от посещения сосновой рощи в Пицунде можно получить летом в жару или весной. В первых числах мая, в кронах и вокруг сосен образуется зеленый ореол пыльцы – это цветение пицундской сосны. В составе «волшебных облаков» витамины групп А, В и С. А также кальций, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, марганец, медь, железо и селен.

Прогулки под цветущими соснами показаны астматикам. Пыльца блокирует рецепторы, провоцирующие астму.

Пицундская сосна в Красной книге

В старину местные жители почитали сосновую рощу и считали священной. Позже роща стала катастрофически уменьшаться: крупные деревья вырубали лесопромышленники, а молодым соснам вредил выпас скота.

Наталья Филатова, the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

В 1885 году роща впервые роща была взята под охрану. Вплоть до 1914 года она принадлежала Ново-Афонскому монастырю, затем находилась в ведении Гудаутского лесничества, а в 1926 по настоянию съезда краеведов Черноморского побережья и Западного Кавказа, пицундская сосновая роща и Мюссерский парк стали заповедником и местом изучения реликтовых видов. Многие взрослые деревья были пронумерованы металлическими табличками.

Незаконная вырубка и пожары в лесах, возникающие, в том числе, и по вине неаккуратных людей, привели к тому, что сегодня знаменитая пицундская сосна находится на грани исчезновения. Пицундская сосна занесена в Красную книгу