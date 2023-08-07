Лучшие термальные источники Абхазии: польза и вред

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Абхазии около 30 термальных источников, все они уникальны по химическому составу и обладают разной температурой воды. Где и какие источники расположены? Как совместить посещение источников и "ингаляции" эвкалиптом? Кому нельзя купаться в термальных источниках? Расскажем подробно и дадим советы туристам.

Отдых в Абхазии благотворно влияет на здоровье, известно, что абхазский климат способствует оздоровлению дыхательной системы - все благодаря морскому, насыщенному йодом и солью воздуху, а также эфирным маслам эвкалиптов. Воздух и климат – не единственный оздоровительный “фактор” Абхазии. Термальные источники – одно из неоспоримых богатств Абхазии, они известны своими целебными свойствами и востребованы с советских времен.

Популярные термальные источники Абхазии

В Абхазии насчитывается около 30 термальных источников, которые пользуются популярностью с давних времен. Неподалеку от Сухума в районе Беслетки можно найти шесть термальных источников. Знамениты источники в Бабушаре, в Цкуаре, горячий источник у села Кындыг, что расположено за Сухумом, в Очамчирском районе. Но при их посещении надо быть весьма аккуратным, ведь они могут не только помочь человеку, но и навредить. Все термальные источники в Абхазии обладают различным составом и оказывают благотворное внияние на разные системы организма.

комплекс «Сероводородный источник», Приморское

Чем полезны термальные источники

Источники издревле помогали в лечении дыхательных путей и пищеварительной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматических заболеваний, нервных расстройств, хронической усталости, стресса, выгорания.

Ходить на термальные источники полезно даже абсолютно здоровым людям: воды благотворно влияют на иммунитет, обеспечивают профилактику различных болезней.

Шесть разнообразных скважин с разным химическим составом воды в Беслетке позволяют насытить свой организм целым коктейлем полезных элементов: среди скважин есть и азото-сульфатно-хлоридо-натриевая вода, и сульфидно-натриево-хлоридная, и кальциевая. Интересно и то, что беслетские источники имеют разную температуру.

В Кындыгском горячем источнике вода насыщена кремнием, калием, натрием, хлором и бромом. Эти элементы помогают организму правильно функционировать и поддерживать кожу упругой, мягкой и красивой.

Эвкалиптовые рощи

Зачастую купание в термальных источниках можно совместить с аэротерапией. Возле бассейнов кындыгских, бабушарких и цкуарских источников растут эвкалиптовые деревья. Они напитывают воздух фитонцидами – летучими биологически активными веществами, которые убивают болезнетворные организмы.

Greghenderson2006, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Перед посещением таких мест стоит убедиться в отсутствии аллергии на эвкалипты. Также лучше держаться подальше от этих деревьев людям с коклюшем или спазмами дыхательных путей.

Большинству людей времяпрепровождение среди эвкалиптов в Абхазии пойдет на пользу. Такая аэротерапия полезна людям с болезнями сердца и легких, расслабляет нервную систему, улучшает обмен веществ и поднимает иммунитет.

Вред от купаний в термальных источниках

Нельзя посещать термальные источники людям с онкологией, эпилепсией, диабетом, астмой, ишемической болезнью сердца, почечной недостаточностью, мочекаменной болезнью, экземой. Вредоносно подействовать на человека эти процедуры могут, если у вас инфекционное заболевание. Также не стоит купаться в термах при дерматологических противопоказаниях, при беременности или если вы недавно перенесли операцию. Людям, которые подверглись сильному лучевому воздействию, нельзя посещать радоновые источники, например, Ткуарчал.

Гидромассаж в Кындыге

На территории кындыгских источников можно опробовать на себе природный гидромассаж. Он имеет массажный и рефлексогенный эффект: ускоряет лимфоток и кровоток, уменьшает видимость целлюлита.

туристический портал "Абхазия", Кындыг

Гидромассаж с осторожностью могут попробовать люди:

с кожными болезнями (организм по-разному может отреагировать на воду, глубоко проникшую в распаренные и расширенные поры),

с недугами мочеполовой системы, например, с мочекаменной болезнью,

беременные и кормящие женщины.

Кому противопоказан гидромассаж? Лицам с воспалительными и инфекционными заболеваниями в острых стадиях, с сердечными и сосудистыми болезнями, например, с тромбозом (под давлением водяной струи может оторваться тромб), с онкологическими заболеваниями.

Термальные источники: правила купания

Есть несколько общих советов туристам, собирающимся на термальные источники. Перед походом на источники старайтесь максимально не напрягать организм, например, не идите туда с полным желудком и воздержись от приемов пищи за полтора-два часа перед купанием. Также не подвергайте себя физическим нагрузкам и после термальных источников – ваш организм и так активно поработал, находясь в теплой воде. Поэтому следите за пульсом, а если чувствуете изменения в давлении, то прекращайте процедуру.

Взрослым людям для оздоровительного сеанса достаточно 12-20 минут нахождения в бассейне с источником, детям – 10 минут. Хорошей стратегией считается понижение температуры: начинайте с посещения горячих источников и постепенно перемещайтесь в более прохладные.

В любом случае, перед путешествием на термальные источники настоятельно рекомендуем проконсультироваться с врачом.