Техосмотр автомобилей может подорожать в Грузии

В Грузии рассматривают возможность повышения стоимости первичного техосмотра транспортных средств. Он может подорожать на несколько десятков лари.

В Грузии может вырасти цена на первичный технический осмотр автомобиля. Об этом рассказал исполнительный директор "Союза центров техинспектирования".

По словам Георгия Шиолашвили, в настоящее время данный вопрос находится на стадии обсуждения.

"Центрам техинспектирования трудно привлекать кадры, исходя из имеющихся сегодня ресурсов. Если не будет пересмотрена стоимость техосмотра, и речь идет об увеличении на 30 лари, очень тяжело придется центрам техинспертирования. Идут консультации"

– исполнительный директор организации

Он также посетовал на то, что в настоящее время отток кадров в центрах техинспектирования составляет 57-59%. По словам Шиолашвили, это отчасти происходит из-за невысоких заработных плат.

Сколько стоит техосмотр в Грузии?

С 2019 года техосмотр в республике обязаны проходить все машины. Для владельцев легковых автомобилей на сегодняшний день он составляет 60 лари, владельцев фур весом свыше 3,5 тонны и транспорта минимум с 8 пассажирскими местами – 100 лари, владельцев электромобилей – 48 лари.