Смена фамилии не помогла дагестанцу скрыться от алиментов

Житель Дагестана взял фамилию второй жены, чтобы не платить алименты за детей от первой жены. Пристав заставил мужчину погасить долг в размере свыше 500 тыс рублей.

В Хасавюрте мужчина сменил фамилию, чтобы избежать плату алиментов за детей от первого брака, сообщает пресс-служба ФССП по Дагестану.

Житель Дагестана после развода не принимал участия в воспитании детей и не выплачивал алименты. Он женился во второй раз и взял фамилию новой жены.

Мужчина думал, что при смене в паспорте данных его будет трудной найти. Однако приставы обнаружили должника и заставили выплатить свыше 500 тыс рублей.

Стоит добавить, что выплате долга поспособствовали ограничение выезда за пределы страны и арест банковского счета.