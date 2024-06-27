Жалобу на арест Магомеда Омарова отклонил суд в Дагестане

ВС Дагестана не стал изменять решение об аресте Магомеда Омарова. Ранее его задержали из-за участия его сыновей в терактах.

Верховный суд Дагестана решил не изменять решение об аресте экс-главы Сергокалинского района. Об этом поведали в пресс-службе ВС республики.

"Суд оставил в силе решение об административном аресте Магомеда Омарова"

– пресс-служба суда

Теракты в Дагестане

Десять дней назад группа боевиков атаковала в двух городах региона несколько храмов и синагог, а также пост ДПС. В результате этих нападений погибли более 20 человек, еще 40 пострадали. Правоохранители уничтожили 5 боевиков. Позже в силовых структурах сообщили, что среди этих террористов были сын и двое племянников супруги Омарова. Через несколько дней после терактов Омаров и шесть его родственников были арестованы.