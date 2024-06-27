В Астане проходит саммит ШОС+ с участием Алиева и Эрдогана

Саммит ШОС+ стартовал в Астане, в нем участвуют президенты Азербайджана и Турции. Представители обсудят вопросы сотрудничества.

В Астане стартовал саммит ШОС+, в нем принимают участие как страны-члены организации, так и государства-наблюдатели и партнеры по диалогу.

В саммите участвуют президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а также председатель КНР Си Цзиньпин.

Помимо этого, на саммит ШОС+ прилетели генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, главы ЕЭК, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и СНГ.

Участники мероприятия обсудят вопросы сотрудничества организации со странами-партнерами и наблюдателями по региональной и международной тематике.

Перед началом саммита лидеры прибывших государств сделали совместное фото. Затем был дан обед.