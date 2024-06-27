Токаев сообщил о росте интереса к ШОС

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Шанхайская организация сотрудничества стала одной из самых влиятельных и авторитетных структур.
«Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур»
- Касым-Жомарт Токаев
Он подчеркнул, что благодаря уникальности и огромному потенциалу, интерес к ШОС в мире растет.
Саммит ШОС в Астане
Напомним, 3-4 июля в Астане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В нем принимает участие президент России Владимир Путин.
Вчера он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также руководителем Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.