Токаев пригласил Путина в Казахстан

Владимир Путин провел встречу с Касым-Жомартом Токаевым. Переговоры состоялись на полях саммита ШОС в Астане. Лидеры обсудили двусторонние отношения.

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита ШОС в Астане, пишет пресс-служба Кремля.

В ходе встречи Токаев выразил Путину признательность за участие в саммите. Он отметил вклад России в потенциал ШОС, добавив, что организация приобрела авторитет на мировой арене и стала одной из самых успешных международных организаций.

Говоря об отношениях Астаны и Москвы, глава РК подчеркнул, что после визита Путина в ноябре сотрудничество двух стран развивается по восходящей линии.

"Я сам лично контролирую реализацию достигнутых договоренностей, подписанных соглашений. Проекты, которые были согласованы во время Вашего визита, очень важны и, по сути, олицетворяют стратегический характер взаимодействия наших государств"

- Касым-Жомарт Токаев

Он выразил уверенность в том, что все проекты будут реализованы, так как они соответствуют интересам двух государств. Токаев также пригласил Путина в Казахстан.

Президент России в свою очередь поблагодарил за приглашение и принял его.

"Хотел бы отметить, что Казахстан с одной стороны, Россия – с другой, мы возглавляем, председательствуем в ряде международных организаций, проводим форумы. Вы – в ШОС и ОДКБ, а Россия – в БРИКС и в СНГ. Поэтому будем друг друга поддерживать, помогать"

- Владимир Путин

Он отметил, что товарооборот между странами растет и достиг почти $30 млрд. Путин добавил, что Россия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана.