Чечня отметила "Беноевскую весну"

В горах Чечни завершился фестиваль народного творчества "Беноевская весна", наиболее массовым мероприятием которого стали национальные игры, в которых поучаствовали более 500 человек из городов и районов республики.

В Чечне завершился фестиваль "Беноевская весна", который принес жителям горного Ножай-Юртовского района не только массу впечатлений, но и новое здание участковой больницы, школу, мечеть и парк с мемориалом памяти Ахмат-Хаджи Кадырова.

По программе фестиваля прошли театральное представление, народные гуляния, национальные игры, художественные выставки, сельскохозяйственная ярмарка и скачки с розыгрышем денежных призов, передает ТАСС.

"Сегодня много открытий и спортивно-культурных мероприятий. Мы многие годы проводим "Беноевскую весну", что стало большой поддержкой для жителей Ножай-Юртовского района. В частности, за это время мы построили здесь дороги, больницы, образовательные и спортивные объекты. Сам фестиваль стал прекрасной возможностью для молодежи провести время"

- глава Чечни Рамзан Кадыров

"Коньком" фестиваля стали национальные игры – в них поучаствовали более 500 человек из городов и районов республики, а задания были непростыми: метание бараньей ноги, борьба на поясах, лазание на бревно, поднятие тяжестей и стрельба из лука.

Также в рамках фестиваля прошел конкурс чтецов Корана и вокально-хореографическое театральное представление, посвященное герою Кавказской войны Байсангуру Беноевскому.

Завершился фестиваль масштабным салютом.